Revelan nuevos y ásperos detalles sobre la determinación de canal América de levantar el nuevo programa de Marcelo Tinelli

Una complicada situación transita Marcelo Tinelli luego de que su nuevo programa, Primos de América, quede levantado tras su fallida emisión debut del miércoles pasado. El conductor, que un día antes no había cubierto las expectativas en materia de rating con su entrevista a Lionel Messi, quedó en la mira de las autoridades de canal América, que decidieron bajar su nuevo ciclo.

Este viernes en Socios del Espectáculo (El Trece), revelaron nuevos y ásperos detalles sobre el levantamiento del ciclo de Marcelo Tinelli, y de la tajante decisión de canal América respecto a levantar el envío de manera inmediata.

“El tema del bajo rating con la nota de Messi y después el programa fallido que hizo el día siguiente hizo con su primo, que no estuvo lindo de ver", comenzó lapidario Rodrigo Lussich. A su vez, el conductor compartió la tapa del dario Clarín del viernes, en la que confirmaron la determinación de canal América de bajar el programa de Marcelo Tinelli, cuya emisión de debut y despedida marcó sobre el final una magra medición de 0.9 puntos de rating, y un promedio general de 1.6.

En tanto que la panelista Nancy Duré agregó como novedad: “El programa no gustó, no lo quieren más en el canal. Siguen sin aparecer las promociones, las levantaron de los programas también. No va más”.

Marcelo Tinelli recibió un duro revés en el rating con su nuevo programa. Foto: Captura de video América TV.

Por su parte, Paula Varela compartió información que le llegó desde canal América, en la que argumentaron que por una cuestión de derechos, ya que la Conmebol no avaló que las imágenes que captó Marcelo Tinelli y su equipo dentro de la cancha en el partido inaugural de la Copa América 2024 en el que Argentina venció a Canadá, pudieran salir al aire. "La semana que viene vemos si hacemos otro especial", le hicieron llegar desde la señal a la periodista como posibilidad que de momento suena remota.

Finalmente, Adrián Pallares señaló que tal argumento de los derechos es "raro", ya que otros programas compartieron cobertura de instancias de color dentro de la cancha.