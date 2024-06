Los conductores que destrozaron a Marcelo Tinelli luego de que canal América bajara su nuevo programa

El levantamiento de Primos de América tras su primera emisión no pasó desapercibido, y algunos conocidos conductores fueron contundentes con Marcelo Tinelli por el paso en falso que dio el popular astro de canal América.

Uno de los primeros en expresarse sobre el tema fue Nelson Castro, quien en su ciclo en Radio Rivadavia aseguró que Marcelo Tinelli "perdió el rumbo". Para justificar tal concepto, el periodista apuntó: "Toda esta sinuosidad que ha tomado Marcelo, que un día es macrista, otro día está en la Mesa del Hambre. Eso es fatal, más lo que después se conoció en San Lorenzo y la AFA". En tanto que sobre la credibilidad de la figura de canal América, Castro sentenció: "Cuando todo lo que emerge tuyo es el oportunismo, un día te va bien, dos días te lo perdonan, un día te sacaron el personaje y se terminó".

Por otro lado, Jorge Rial remarcó en su programa Argenzuela (Radio 10) que la entrevista que Marcelo Tinelli grabó con Lionel Messi para canal América no debió pasar ni un filtro de control de calidad, mientras que Mario Pergolini apuntó desde Vorterix que el conductor "se la pasó hablando de él" en la nota que le hizo al ídolo del fúbol.

A su vez, Yanina Latorre en su ciclo radial en El Observador, remarcó que más allá de que ella trabaja en canal América y es amiga de Marcelo Tinelli, la propuesta le pareció atinada para redes sociales, pero "pobre" como contenido televisivo.

En tanto que en diálogo con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), Beto Casella expresó sobre el revés de Tinelli en canal América: "A mí no me alegra que Tinelli esté en esta decadencia, espero que temporaria, con su pelo nuevo y su figura nueva. Algo curiosísimo pasa hace algunos años con el pobre Marcelo, porque los hinchas de San Lorenzo no lo ven por su paso por ahí, los de Huracán porque son anti San Lorenzo, los de Boca porque escupía a Larry de Clay, los que se bancaron la pandemia porque se fue a Esquel, los de la política porque no les gustó lo de la Mesa del Hambre. Empezás a separar pequeños universos, y por ahí queda poquita gente".

Mientras que sobre el programa de Marcelo Tinelli que fue levantado de canal América, Beto Casella reflexionó: "Es curioso que un tipo que creó tanto contenido durante 30 años, se le ocurra que las andanzas de dos muchachos por Estados Unidos por la calle vaya a tener mucho público. Tengo entendido que los dueños de su propio canal están enojados con lo que salió al aire... No hay un caso igual donde se levanta un programa del director de programación, que creo que lo habrá levantado el dueño".

Por último, sobre el bajo rating que tuvo la entrevista que Tinelli le hizo a Messi en canal América, Casella disparó: "Cuando a vos no te ven con Messi, huele a cancelación. Ojalá que no, que esté 20 años más en pantalla, porque la tele le debe mucho a él, ha dado mucho laburo y ha sido el dueño del rating. Es un momento fatal, funesto para Marcelo".