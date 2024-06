La meta deportiva que alcanzó Juana Viale

Una vez más Juana Viale mostró su costado más saludable y deportivo. En esta oportunidad, mostró en su cuenta de Instagram su última y ambiciosa meta alcanzada. “Mi alma y yo”, escribió la conductora, actriz y nieta de Mirtha Legrand.



Al compartir una imagen en sus historias, se la pudo observar con una hermosa sonrisa que denotaba su felicidad y luciendo un conjunto deportivo luego de haber corrido una maratón. Para ellos, posó al lado de una pintura de un colibrí.

Juana Viale, después de haber completado una maratón. Foto: @juanavialeoficial.



En la siguiente historia de Instagram, Juana Viale expresó todo su orgullo al haber completado una maratón cuya distancia parecía imposible hasta no hace tanto tiempo. No obstante, demostró que todo es posible con dedicación.



“Ni yo me lo creo. Lo más cerca que estuve del 15 fue cuando iba a Benavidez”, comentó Juana Viale, con humor, haciendo referencia a la línea de colectivos que circula por la localidad de la zona norte de la provincia de Buenos Aires.



No es la primera vez que la nieta de Mirtha Legrand se muestra en su faceta deportiva. Ya lo había hecho hace unas semanas, motivada por su novio, Yago Lange, cuando confirmó que se convirtió en una amante del running.

Juana Viale, orgullosa de su logro deportivo. Foto: @juanavialeoficial.



“Objetivo: corre caminos. Hoy primeros 12 kilómetros. Se vienen grandes desafíos”, escribió en otra historia de Instagram en la que posó junto a una pintura de un personaje Looney Tunes, perteneciente a la serie de El Coyote y el Correcaminos. “Conquistaré las cuatro estaciones”, prometió.



Desde hace un tiempo que Juana Viale se reparte entre su lado profesional y su costado más aventurero. Cada vez que puede, cuando su trabajo en la conducción se lo permite, suele viajar y conectarse con la naturaleza.

Juana Viale, luego de haber completado una maratón. Foto: @juanavialeoficial.