El panelista de Socios, Matías Vázquez, contó cómo fue el accidente que sufrió: “Una tragedia”

Una preocupante noticia impactó de lleno en los medios cuando durante estos últimos días se dio a conocer que Matías Vázquez, panelista de Socios del espectáculo, protagonizó un dramático accidente a bordo de su moto y sufrió varias lesiones.

El episodio se dio a conocer el pasado miércoles, cuando el conductor del ciclo de eltrece, Rodrigo Lussich, quiso saber cómo se encontraba su compañero tras sufrir dicho accidente. “Entre algodones pero estoy bien”, contestó Matías Vázquez, buscando enviar un poco de tranquilidad.

Luego comenzó a dar detalles de lo sucedido: “El lunes salí del canal. Faltaban dos cuadras para llegar a mi casa. Venía por el lado izquierdo sobre la calle Humboldt en el barrio de Palermo, hasta que una imprudencia de una camioneta que se cruzó de golpe para estacionar me hizo un impacto fuerte y choqué contra un auto”.

Entendiendo que fue un accidente que por fortuna no pasó a mayores y hoy puede contar la historia sin lesiones graves, el periodista reflexionó: “Dios me acompañó, pero bueno, la imprudencia a veces de las personas que no se fijan, que hay otras personas”.

Luego, movilizado por la situación y el momento de incertidumbre que pasó en aquel momento del accidente, se mostró gratificado por toda la gente que se preocupó por él.: “Agradezco a toda la gente que estuvo acompañándome, especialmente a mi madre, a quien llamé”.

Según los detalles que reveló el propio periodista, luego del accidente fue atendido por el SAME, que lo trasladó inicialmente al Hospital Fernández y luego al Hospital Bazterrica, donde tuvieron que suturarle algunas heridas que recibió en uno de sus brazos debido al impacto.

El periodista Matías Vázquez sufrió un inesperado accidente.

“En ese momento, en la ambulancia, pensás: estoy vivo gracias a Dios. Porque el impacto en la cabeza fue fuerte”, siguió explicando Matías Vázquez. Por otro lado, también confesó que regresar al trabajo pronto sería beneficioso para su salud emocional.