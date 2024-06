"Yo sufría": Wanda Nara confesó que se sintió culpable de dejar a Maxi López por Mauro Icardi

La farándula argentina ha tenido varios momentos que nadie olvidará y uno de ellos fue cuando en octubre de 2013 Wanda Nara se separó de Maxi López para iniciar una relación con Mauro Icardi, mejor amigo de López. Wanda y Maxi se habían casado en 2008, cuando Nara tenía 21 años, y tras cinco años juntos, le pusieron punto final a su amor. Siete meses después de su ruptura, la cantante e Icardi, contrajeron matrimonio. En ese entonces, esta situación fue controversial.

Once años después de toda esta polémica, Wanda Nara rompió el silencio y habló en Se extraña a la nona, del canal de streaming OLGA, sobre aquel momento de su vida. La empresaria abrió su corazón y explicó que se sintió muy mal por haber dejado a Maxi López y haber entablado tan rápido una relación con Mauro.

Nara y López se casaron en 2008 y se separaron en 2013.

"Viste que hay ciertas decisiones que solo el tiempo da la razón. La gente puede juzgar y decir, pero de repente pasan cierta cantidad de años y es como 'ah, tenían sentido lo que hicieron'. ¿Sienten que hoy les valida un poco su vínculo todo lo que pasaron, lo bien que estàn hoy juntos las dos familias? ¿O nunca lo necesitaron, les chupó un hue** la opinión de los demás?", consultó Grego Rosello a la pareja.

"La segunda", contestó Mauro Icardi, refiriéndose a que nunca le importó los comentarios que hacía, y hace, la gente de su vida.

La pareja estuvo en "Se extraña a la nona", de OLGA, este miércoles. Créditos: captura de pantalla Youtube OLGA.

Pero Wanda Nara si se sinceró con el influencer y se explayó con su respuesta. "A mí no me chupó un hue**, yo sufría un montón", empezó diciendo la artista.

"Yo sufría a la noche. Me acostaba a dormir, lloraba, y le decía (a Mauro Icardi): 'Ojalá que Maxi se enamore de alguien'. Y él me decía: "Pero, ¿sos bolu**? ¡Debe estar re feliz, enfiestado, de joda! Está soltero'. Y yo lloraba y le decía: 'Ojalá que encuentre un amor'", contó la modelo.

La modelo reconoció haberse sentido mal en ese entonces. Créditos: captura de pantalla Youtube OLGA.

"El día que yo supe que él realmente estaba con alguien y tenía una familia, sentí un alivio total", afirmó la conductora.

Y reveló: "Yo nunca fuí al psicólogo y fuí para sacarme esa culpa". En ese momento, le preguntaron si sentía culpa y ella respondió: "Sí, porque la sociedad te impone que la mujer no puede dejar, que te tiene que dejar el hombre. ¿Cuántas mujeres de jugadores conocés que se separen por ellas? ¡Ninguna! El jugador puede dejar a la mujer, irse con otra y armarse otra familia, pero una mujer de un jugador que se plante y diga 'te dejo' en lo mejor de carrera y viviendo en Europa, no lo hace ninguna".

Mirá lo que dijo Wanda Nara en OLGA sobre su ruptura con Maxi López

"Entonces yo sentía una culpa. Me iba con mis valijas y mis hijos bebés, volví a la Argentina que yo decía: 'Ay, ¿estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal?'. Y ni siquiera era por él, porque yo vine acá y empecé a trabajar. Nunca me imaginé que iba a ser algo serio para toda la vida o que me iba a casar. En ese momento, qué me iba a imaginar. También sabía que él (señalando a Mauro Icardi) estaba soltero, salía, que hacía su vida", comentó Wanda Nara.