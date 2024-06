Tras su eliminación, "Furia" denunció que hubo fraude en Gran Hermano 2023

El martes se vivió un momento clave en Gran Hermano 2023. Y es que los últimos participantes que quedaron en placa fueron Juliana Scaglione, alias "Furia", y Martín Ku, y uno de ellos tuvo que dejar el programa. Finalmente, Santiago del Moro reveló los resultados de las votaciones y Scaglione tuvo que abandonar "la casa más famosa del mundo".

"Furia" se fue del programa al haber obtenido el 62,4 % de los votos, mientras que Ku, continúa en el juego al haber recibido 36,7 % de votos por parte del público.

"Furia" llegando al estudio de Telefe tras haber sido eliminada.

Y aunque muchos esperaban con ansias que llegara este momento, los fanáticos de "Furia" se mostraron disconformes con el resultado y alegaron que se trató de un fraude.

Este miércoles, Juliana participó en el debate del reality, donde habló con los panelistas sobre su juego y algunas polémicas dentro de la casa, y en un momento de la emisión, la exparticipante denunció que hubo fraude el día de su eliminación.

Para "Furia", en la Gala de Eliminación hubo fraude. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Todo comenzó cuando Ceferino Reato habló sobre los porcentajes de aquella gala: "Yo les recuerdo que ayer, 'Furia' se fue con el 62,4 %, es un montón".

Y fiel a su estilo, la exjugadora no se guardó nada y disparó: "Eso es al revés, es fraude, papu".

"Vos lo que tenés es que generaste mucho amor, pero también mucho odio", lanzó el panelista; y ella le respondió: "No, Cefe. Si vos le disparás a quince personas, te van a venir a buscar. Eso es envidia, chicos", afirmó "Furia".

Ceferino Reato es uno de los analistas del debate. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

No obstante, minutos después, Furia tuvo una gran contradicción. Tras haber expresado que se hizo fraude en la votación, sostuvo que hizo todo para "autoeliminarse". Se lo contó a Eliana Guercio, cuando la analista apoyaba su juego.

Así fue el momento en el que "Furia" denunció que hubo fraude en Gran Hermano 2023

Y Ceferino Reato consultó: "¿Qué clase de gran jugadora se autoelimina?". "Cuando me di cuenta de que me estaban censurando, cuando me di cuenta de que no era lo correcto dentro del hogar, de que la casa se había convertido en algo que yo no soy y cuando me di cuenta de que quería vender algo que yo no era", explicó Scaglione.