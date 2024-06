Marina Calabró justificó por qué canal América decidió levantar en el acto el nuevo programa de Marcelo Tinelli

Tras apenas un par de emisiones, Primos de América, el programa que Marcelo Tinelli encabezó junto a El Tirri siguiendo las instancias de la Selección argentina en el marco de la Copa América, llegó a su precipitado final en la pantalla de canal América, y Marina Calabró explicó por qué desde dicha señal optaron por levantar en el acto la fallida propuesta.

Por un lado, Tinelli logró con el envío en cuestión un magro promedio de 1.6 puntos de rating, cuando había recibido un piso de 4.3 de LAM. Y según Calabró, lo que define el fracaso de este producto que tuvo su debut y despedida en canal América, es en definitiva su falta de norte.

"Ya no alcanza con la estelaridad de pararse adelante de la cámara y decir: 'Soy Tinelli'. En la televisión, el contenido es el rey. Èl no puede pegarse este tiro en los pies", sentenció Marina Calabró sobre el fallido programa de Marcelo Tinelli.

Luego, la columnista de Lanata sin filtro (Radio Mitre) cuestionó el nulo contenido de producción, y señaló que ni siquiera está bien explotada la austeridad como parte de una estética. "Esto es contenido de redes y malo", remató la especialista en espectáculos sobre el malogrado producto de Marcelo Tinelli en canal América, al que calificó como carente de ideas.

"No puede estar Tinelli veinte minutos grabando un recorrido, haciendo gala de que no puede entrar al estadio al Mercedes Benz Arena, y haciendo el chite de entro o no entro. El chiste de entro o no entro, que es antiguo, vale si entrás. Si te quedás afuera como un pavote, la verdad que no vale", cuestionó tajante Marina Calabró.

Luego, sobre otros de los pasajes de la propuesta de Tinelli, la periodista enumeró contundente: "Viajaron en subte, tomaron cerveza artesanal, Marcelo comió ostras. Todas ridiculeces. La única propuesta concreta fue entrar al acuario de Atlanta".

Finalmente, Calabró exigió a canal América que cuide a Tinelli. "Este contenido no puede pasar la revisión, es televisión abierta, no hagamos esto. No tenemos muchas estrellas, cuidémoslas", reclamó la columnista.

Primos de América, la propuesta de Marcelo Tinelli que no funcionó. Foto: Captura de video América TV.

Lo único que rescató de esta propuesta Marina Calabró, fue la química entre Marcelo Tinelli y El Tirri, y volvió a subrayar que canal América debería cuidar al conductor, y también "cuidar la pantalla y respetar al público".