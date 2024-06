Marcelo Tinelli fracasó en el rating con su nuevo programa y canal América lo bajó de inmediato

Este jueves en su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre), Marina Calabró dio detalles del debut y despedida del nuevo programa de Marcelo Tinelli, asegurando que canal América decidió bajar de inmediato la propuesta tras su rotundo fracaso en el rating.

"Levantaron a Marce... No funcionó, la gente huía en estampida", sentenció la especialista en espectáculos al remarcar que los directivos de canal América decidieron levantar los especiales titulados Los primos de América, en los que martes y viernes Marcelo Tinelli y El Tirri iban a seguir las instancias de la Selección en la Copa América.

Primos de América tuvo un fugaz paso por la pantalla chica. Foto: Captura de video América TV.

Luego,Calabró remarcó que el bajo promedio que logró el debut de Tinelli y El Tirri fue de 1.6 puntos de rating, y al desgranar la forma en que cayó en picada en las mediciones, la periodista explicó que la nueva propuesta de canal América recibió un piso de 4.3 que dejó LAM, pero automáticamente bajó a 2.8, para terminar en 1.1.

En su análisis, Marina Calabró no dudó en sentenciar que el programa que duró una hora fue un despropósito y que Marcelo Tinelli debería cuidar su carrera. "Ya no alcanza con la estelaridad de pararse adelante de la cámara y decir: 'Soy Tinelli'. En la televisión, el contenido es el rey. Èl no puede pegarse este tiro en los pies", .remarcó tajante la columnista.

Marcelo Tinelli y El Tirri no convencieron al público. Foto: Captura de video América TV.

Además, la especialista en espectáculos cuestionó el nulo nivel de producción, y que ni siquiera esté bien explotada la austeridad como parte de una estética. "Esto es contenido de redes y malo", sumó la periodista, a la vez que justificó el bajo rating del envío en cuestión por la gran carencia de ideas de Marcelo Tinelli y su equipo.