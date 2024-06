Gran Hermano 2023: el motivo por el cual "Furia" rompió en llanto en pleno debate

Después de haber sido eliminada por el voto del público el pasado martes, Juliana Scaglione, conocida como "Furia", fue al debate del programa, donde estuvieron presentes los analistas y Santiago del Moro, conductor del ciclo.

La exparticipante del reality que estuvo aislada del mundo por casi siete meses, pudo ver el gran apoyo que tenía fuera de la casa. En los primeros minutos del programa de este miércoles, la producción de Gran Hermano 2023 le enseñó un video del gran revuelo que causó mientras ella se encontraba en el juego.

"Furia" fue una de las primeras participantes en ingresar a la decimoprimer temporada.

Sin embargo, hubo un momento muy especial del clip que emocionó a la eliminada. Y es que en una parte del video, aparece el fragmento del programa mendocino Cada Día (Canal 9) donde entrevistaron a una niña llamada Olivia, que padece cáncer y es una gran seguidora de "Furia".

"Me gusta como se pinta, como se hace los corazoncitos", dice la pequeña en el video.

Olivia es fanática de la exparticipante de Gran Hermano 2023. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

En ese momento, Juliana no pudo contener la emoción y expresó mientras secaba sus lágrimas: "Se fue todo al carajo y ahora estoy con el pañuelo".

Este fue el video que hizo emocionar a "Furia" en el debate de Gran Hermano 2023

Acto seguido, del Moro le consultó a la joven: "¿Te imaginaste en algún momento algo así?. Y ella se sinceró sobre su pasado: "No, para nada. Yo les quiero decir que entré a este certámen porque quería cambiar mi vida, pero respecto a lo económico porque nada, como todo argentino vamos a decir que laburamos día a día, me sentía como muy ahorcada con el hecho de no comprarme nada. Simplemente era trabajar para comprarme la comida, lo básico".

"Esto me parece que se fue a un poquito más a algo que jamás pensé que iba a llegar", concluyó "Furia".