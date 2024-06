Sin pelos en la lengua: Mirtha Legrand criticó el postre de Jimena Monteverde y se generó un tenso momento

Este sábado 1 de junio, Mirtha Legrand recibió nuevos invitados a su mesa: los actores Mauricio Dayub y Darío Lopilato; y los periodistas Susana Roccasalvo y Edgardo Alfano. Como siempre, en los primeros minutos del programa, Jimena Monteverde presenta los platos de la noche.

La chef empezó hablando sobre la entrada y el plato principal. "Tenemos hoy de entrada unos boconccinos crocantes con una cremita de palta. De primer plato tenemos un risotto con langostinos, que a vos te gusta mucho, Mirtha. Así que después te guardo un...", dijo la cocinera entre risas aludiendo que al final del programa le iba a entregar un tupper para que pueda comer una porción en su casa.

La diva reveló que el postre escogido para la noche no le gustaba. Créditos: captura de pantalla Youtube Eltrece.

Pero cuando Jimena Monteverde llegó a la parte del postre, la tensión se apoderó de la "mesaza": "De postre tenemos una panna cotta de vainilla y crema de avellanas".

"Panna cotta... a Coca Calabró le gusta", le comentó Mirtha a la cocinera, y Monteverde le consultó: "Y, ¿a vos no?". "No, mucho no me gusta", respondió la diva, dejando sin palabras a la chef.

La panna cotta que presentó Jimena Monteverde. Créditos: captura de pantalla Instagram Recetazas.

"Pero lo voy a comer igual", continuó Legrand mientras sus invitados se reían. "Siempre le erro. Últimamente no le vengo pegando. Son tantos programas, Mirtha", se lamentó la cocinera.

"Lo voy a comer igual. Como todo, poquito, pero como de todo", expresó Mirtha Legrand para tranquilizar a Jimena. Sin embargo, la chef le prometió que le haría otro postre de avellanas.