Ricky Sarkany recordó la muerte de su hija Sofía y contó cómo su yerno salió adelante con su nieto

Sin duda, el 29 de marzo de 2021 fue un antes y un después en la vida de Ricky Sarkany, ya que ese día falleció su hija Sofía, a los 31 años, producto de un cáncer de cuello de útero, por el cual había sido internada en Florida, Estados Unidos.



Ahora, poco más de tres años después, en una charla con Socios del Espectáculo, el prestigioso diseñador se emocionó al recordar a su hija y contó, además, cómo hizo su yerno para salir adelante después de terrible golpe que le dio la vida.



Por empezar, Ricky Sarkany se refirió a sus nietos y a la importancia de disfrutar de cada momento, dado que, como él considera, el tiempo en vida hay que disfrutarlo y no detenerse a pensar en por qué suceden ciertas situaciones.



“Están creciendo, están sanos, están felices. Hay que seguir disfrutando el tiempo que uno está en la tierra, que no sabemos por qué y para qué venimos. No entendemos muchas cosas que nos pasan. Pero nos queda cómo nos gustaría que nos recuerden”, comentó el diseñador.



Sobre cómo afronta la vida después de la pérdida de su hija Sofía, Ricky Sarkany prefirió pensar en el tiempo que compartieron juntos, más que en las preguntas vinculadas a los motivos por los que hoy ella ya no está.



“Es difícil porque hay que atravesarlo, porque es algo que uno no entiende, uno se lo pregunta todos los días. Puedo preguntar por qué pasó, pero también puedo preguntar por qué tuve el privilegio de compartir tantos años de vida con ella. Eso es algo que a mí me llena de alegría”, expresó. “Lo vemos en momentos de alegría, de disfrute. En eso realmente somos millonarios”, agregó luego.

Ricky Sarkany y su hija Sofía.



Asimismo, Ricky Sarkany se refirió a su yerno, quien, luego de tres años, comenzó a salir adelante. “La vida continúa. En realidad, la vida acá en la tierra, porque la vida espiritual se mantiene. La siento cerca, como siento a mis papás, y como espero que me sientan a mí cuando llegue el momento de irme”, explicó.



“Es muy efímero el paso por la tierra. Lo malo es que mucho del tiempo que pasamos acá nos hacemos mucho problema y no lo disfrutamos como deberíamos hacerlo momento a momento”, cerró Ricky Sarkany.