La verdadera historia detrás de la separación escandalosa de Pampita y Martín Barrantes

Si bien Pampita tuvo varios romances y se convirtió en madre, primero con Benjamín Vicuña y luego con Roberto García Moritán, la vida amorosa de la modelo y conductora tuvo un primer episodio que terminó en escándalo, que fue el divorcio con Martín Barrantes.



En el año 2000, Pampita ya era una de las modelos más importantes de la Argentina. En esa época, conoció al polista Martín Barrantes, de quien se enamoró luego de haber comenzado su vínculo como amigos.

Pampita y Martín Barrantes.



Ya en el 2022, Pampita y Martín Barrantes decidieron dar un paso más y casarse. Sin embargo, antes de cumplir el primer aniversario de matrimonio, la pareja se terminó rompiendo medio de un verdadero escándalo.



Sucede que Pampita tuvo que enfrentarse a un juicio por adulterio, ya que, antes de concretar el divorcio, ya había comenzado su historia de amor con Benjamín Vicuña. Al tiempo, confesó que, producto del desconocimiento, cometió aquel error.



“Me separé, conocí a otra persona, rehice mi vida y quedé embarazada. Pero todavía el divorcio no había salido en ese momento porque había que esperar un tiempo”, comentó Pampita años más tarde sobre su escándalo con Martín Barrantes.

Pampita y Benjamín Vicuña.



“Con la inocencia de la juventud, no sabía que tenía que esperar al papel firmado para quedar embarazada y que en ese momento eso era adulterio, a pesar de que estaba preparada, que ya no vivíamos juntos y yo vivía en otro país”, explicó la conductora.



En ese sentido, aseguró que cuando comenzó la relación con Benjamín Vicuña ella ya estaba separada de Martín Barrantes, negando los rumores de infidelidad. “No sabía que había ciertas reglas o que me podían pasar algo así. Tampoco sabía que la otra persona iba a hacer uso de la ley”, cerró.