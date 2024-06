Pamela Pombo contó cómo la ayuda su esposo, el ex puma Patricio Albacete, con sus fotos eróticas

Hace una semana, Pamela Pombo decidió dar un paso más que importante en su vida al casarse con el exrugbier Patricio Albacete. Sin embargo, eso no es todo, dado que, como contó la vedette, él la ayuda con su contenido erótico.



En una charla con TN Show, Pamela Pombo comenzó contando por qué decidieron casarse con el ex jugador de Los Pumas. “Estábamos los dos solteros y lo que vivimos es tan fuerte e intenso que decidimos jugárnosla por nuestro amor. La conexión que sentimos es increíble”, explicó.

Pamela Pombo y Patricio Albacete. Foto: @pamepombo.



En ese sentido, la vedette reveló qué fue lo que la enamoró del ex deportista. “Conectamos tan solo con mirarnos, hacemos los mismos comentarios y chistes, risa tras risa. Su humor, sus valores y que es súper fiel a sus principios es lo que más me atrajo de él. Y después empecé a admirarlo mucho por su carrera deportiva y ahora empresarial”, comentó.



Asimismo, Pamela Pombo se refirió a la convivencia con Patricio Albacete y aseguró que se llevan muy bien y que, además, comparten proyectos, entre ellos el contenido erótico que ella genera en Only Fans.



“La convivencia con Pato es muy buena. Ambos somos medio ‘obse’ con el tema del orden y la limpieza, así que eso es un punto a favor; además, somos muy compañeros y atentos, nada de qué quejarse”, sostuvo Pamela Pombo.

“Él no tiene problema con que yo haga contenido erótico. Me ayuda con el tipo de foto que puede gustarle a los hombres. Sí tenemos hablado que nunca haría contenido con otros hombres”, agregó la vedette.



No obstante, Pamela Pombo aclaró que hay algunos límites que ya establecieron con Patricio Albacete. “Hemos hablado y tenemos muchos proyectos en curso, que, por cábala de ambos, preferimos por ahora no contarlos hasta que no se hayan lanzado”, cerró.