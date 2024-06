El audio de Cristian U con amenazas a Manzana de Gran Hermano: "Cuando te vea te ..."

A horas de la inesperada eliminación de Furia de Gran Hermano por un apabullante porcentaje de votos, Manzana expuso en sus redes un mensaje de audio de Cristian U, acérrimo furioso, con amenazas y contenido violento.

¿Qué detonó el fuerte mensaje del ganador de Gran Hermano que sigue todas las internas del reality desde Ibiza? Un comentario del ex hermanito en el que lo tildaba simplemente de “payaso”. Enardecido, Cristian U consiguió su número personal y lo amedrentó con advertencias de alto calibre.

Manzana compartió en sus redes los agresivos audios que le mandó Cristian U.

“No sé de dónde sacó mi número el payaso este, ahora les voy a mostrar lo que me mandó en un audio, Dios mío”, contó Federico Farías en sus historias de Instagram. Y agregó: “Y encima bardeás y eliminar los mensajes y te metés con mi compañera Catalina Gorostidi por Twitter”.

A continuación, el streamer reprodujo lo que le llegó de parte de Urrizaga: “¿Qué pasa? Querido Manzana, Manzanita, Manzanota…¿Qué sos? Sos recontra otario. Soy Cristian U, ¿viste al que vos le dijiste payaso y lo insultaste así, de la nada? Te quería decir que si te gusta insultar a la gente así, de la nada, te diría ‘vení loco, vamos a boxear un rato, vamos a pelear un rato, y a ver quién es más payaso’”.

“Pero como sé que hay problemas judiciales, porque los cag... comúnmente hacen estas cosas y después se esconden, o hacen denuncias, te hago una propuesta”, se oye decir al DJ que bancó a Furia durante todo el programa.

Cristian U hizo campaña por Furia durante todo GH 2023.

Luego, Manzana compartió el segundo tramo del mensaje que recibió del ex campeón de GH, con una propuesta a irse a las manos. “Me quedaron en confirmar quién era el otro Gran Hermano para pelear conmigo. Yo te propongo y subite conmigo. Te la tenés que bancar ahora, amigo. Te la tenés que bancar, te la tenés que recontra bancar, porque si sabés insultar a alguien después te la tenés que recontra bancar, no seas tan cag...”, lo increpa.

Y Cristian U siguió: “Tenés 20 años de diferencia, subite. Pedazo de otario, yo voy al frente y me la recontra aguanto, y si me insultás como me insultaste de la nada, estoy recaliente con vos”. El audio sigue así: “Dije ‘¿le escribo o no le escribo’. Y dije, ‘sí, porque donde lo vea lo arruino. Donde lo veo... ¡pumba! por gordo gil’. Entonces, ¿sabés qué? Te hago esta propuesta hermosa. Subite al ring conmigo, te recontra cag... bien a palos y no hay denuncias de ningún lado ni las lloriqueadas estas pelot...”.

El fuerte ida y vuelta entre Cristian U y Manzana de Gran Hermano

Finalmente, U le da una opción al joven: “Y si no vas a hacer nada de eso, y no querés problemas, ‘che, Cristian, era una joda, loco. Disculpame. Queda ahí, pero te voy a mirar a los ojos y te voy a decir ‘no te confundas más’. Por lo menos con los pibes así de la calle no te confundas más, confundite con los giles, conmigo no”.

“Miren como se puso por un comentario diciéndole payaso”, contestó el amigo de Virginia, por su parte. Y cerró, picante: "Cristian, ya pasó tu GH, dejá de buscar cámara. ¿Por qué borraste tantas veces el audio y lo volviste a mandar? ¿Te diste cuenta lo payaso que sos? Una lástima que hoy no vas a estar para ver a tu jugadora favorita salir. De tal palo, tal astilla”.