Rolando Barbano rompió el silencio y habló sobre su vínculo con Marina Calabró

Sin dudas, el tema del momento fue lo que ocurrió entre Marina Calabró y Rolando Barbano en los Premios Martín Fierro a la Radio 2024 el pasado domingo. Y es que cuando la panelista de Radio Mitre subió a recibir su premio, se lo dedicó a su "amor", Rolando Barbano, algo que no le gustó en absoluto al periodista de policiales. Unos minutos después, el comunicador también fue reconocido por su labor y en ningún momento le dedicó su estatuilla a su compañera.

Luego de esta situación que se volvió viral en las redes sociales, y que trajo varios comentarios, Rolando Barbano fue entrevistado en un móvil de Los Ángeles de la Mañana (LAM) este lunes y habló sobre este episodio.

Marina le dedicó su premio a Barbano. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

"Estoy muy feliz por haber ganado el Martín Fierro. Gracias por las felicitaciones. Fue un día muy especial porque estaba con mi hijo", comenzó diciendo el panelista de Radio Mitre.

"¿Y respecto al saludo de Marina? Te están hateando (tirando odio), muchos colegas diciendo 'salí de ahí, Marina'", consultó el cronista; a lo que Rolando Barbano respondió de manera contundente: "¿Qué querés que te diga? Problema de ellos".

Rolando ganó en la categoría "Columnista policial / judicial". Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

Acto seguido, el movilero le preguntó si se sintió incómodo por aquel momento. "No", replicó el periodista. Luego, se refirió al saludo de Marina Calabró: "Me pareció que es lo que ella siente, hace bien. Yo siento mucha felicidad por haber ganado el Martín Fierro. Cada uno y dice lo que siente y yo sentía ganas de dedicarle el premio a mis hijos, que son lo más importante de mí vida, y a Jorge Lanata, que me ha dado una gran oportunidad en mi vida".

Esto fue lo que dijo Rolando Barbano en LAM sobre Marina Calabró

Y para despejar dudas, el cronista le consultó si se encontraba en pareja con su compañera de radio. De manera tajante, el comunicador aclaró: "Yo no estoy con Marina y ella tampoco está conmigo".