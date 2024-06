Marcelo Tinelli entrevistó a Lionel Messi y estallaron los memes: compararon al conductor con una drag queen

Este martes a las 21:30, canal América emitió la entrevista que grabó hace unos días Marcelo Tinelli con Lionel Messi, en un distendido mano a mano desde Miami. Sin embargo, más allá del contenido de la amena charla, lo que más tuvo rebote en las redes sociales fueron las repercusiones por el nuevo look del conductor, al que algunos usuarios compararon con una "drag queen".

Los memes por la entrevista de Marcelo Tinelli a Lionel Messi no tardaron en llegar. Foto: X.

Durante media hora, en pleno prime time, Tinelli le demostró su afecto a Messi, y entre otras cosas el líder de ShowMatch le preguntó al ícono del fútbol si le afecta el paso del tiempo. A lo que el el ídolo nacional respondió que cada vez valora más el día a día, en sus prácticas y concentraciones con sus compañeros.

Por supuesto, durante la nota hubo margen para que Lionel Messi se explayara sobre el rol clave que tiene en su vida su familia, y Marcelo Tinelli también le recordó al capitán de la Selección lo importante que fue que perseverara hasta llegar al gran triunfo en el Mundial de Qatar.

Marcelo Tinelli, en el centro de las críticas por su look. Foto: X.

En un momento de la charla, de hecho Tinelli le dijo a Messi que se tiñó el pelo de rosa en su homenaje, y el crack del fútbol se limitó a ironizar que el color es "jugado", y le remarcó la diferencia entre lo que esa tintura puede generar en Estados Unidos y en nuestro país.

Por otro lado, en las redes sociales se multiplicaron los comentarios sobre el look y la apariencia de Tinelli. "¿Qué se hizo en la cara? Parece una drag queen", "Aflojale un poco. No se le ven los ojos", "Tinelli miró mucho Gran Hermano y ahora es una mezcla de Furia y Martín. Por favor Marcelo, por tu propia salud dejá de tocarte la carita", "Señora, qué le pasó en la carita. Pobre Messi que lo tiene enfrente y no se puede reír"; fueron algunos de los comentarios que poblaron la galería de memes.

Catarata de memes por el look de Marcelo Tinelli en su nota a Lionel Messi. Foto: X.

Furor en las redes sociales por la nota de Marcelo Tinelli a Lionel Messi. Foto: X.

Más allá de los comentarios en las redes sociales por el look de Marcelo Tinelli durante su entrevista a Lionel Messi, la charla le reportó un buen promedio de rating a canal América en un horario difícil como el del prime time.