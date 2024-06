Así fue el reencuentro de Marina Calabró y Rolando Barbano en la radio

La ceremonia de premiación de los Martín Fierro de Radio 2024 dejó varias perlitas. Seguramente la que más repercusiones tuvo fue la que protagonizaron Marina Calabró y Rolando Barbano. Todo comenzó cuando la periodista de Lanata sin Filtro le dedicó a su pareja su premio a Mejor Columnista de Espectáculos, gesto que él no tuvo cuando ganó su respectivo premio. A partir de ahí, comenzó en los medios un ida y vuelta sobre el supuesto vínculo "tóxico" que mantiene la pareja.

"Se lo quiero compartir a mi amor. Sí, a vos, Rolando. Gracias", fueron las palabras de la integrante del programa de Jorge Lanata. Por su parte, el especialista en policial y judicial, quien se llevó el galardón en esa categoría, no devolvió gentilezas a la hora de recibir su premio.

Tras lo ocurrido, este martes volvieron a verse las caras en el programa que comparten por Radio Mitre. Se sentaron uno al lado del otro y evitaron interactuar en sus primeras horas juntos. Como era de esperarse, ambos hicieron un mea culpa.

"Está el riesgo de olvidarse, yo en un momento pensé en saludar a todos mis amigos. Me olvido de uno y no vuelvo a comer un asado", explicó el periodista.

Por su parte, Calabró comentó: "Yo me olvidé de Alejandro Ripoll, me quiero morir, Nacho Rodríguez, que me ayuda con la edición de los videos. Bueno, no hice las cosas bien, ¿qué se va a ser? Pero eso es por no pensar, si uno piensa de antemano se lleva un punteo", sostuvo la periodista.

Finalmente, la columnista agregó: "Tampoco agradecí a la radio ni a Jorge Porta. Porta debe decir ‘esta mujer me odia’. No te odio Pucho, solo es que soy un poco estúpida".