La insólita declaración de Sabrina Rojas sobre su estado civil: "No estoy divorciada, estoy..."

Sabrina Rojas está acostumbrada a compartir detalles de su intimidad en la televisión. Y ahora, desde que la actriz conduce junto a Augusto Tartúfoli Pasó en América, varios de los temas que debaten al aire se convierten en disparadores para confesiones candentes sobre su vida privada.

Y en las últimas horas, Sabrina Rojas se expuso ella sola mientras comentaba con su compañero sobre el sonado romance o amistad inclasificable que Wanda Nara había tenido con L-Gante mientras estaba distanciada de Mauro Icardi.

Sabrina Rojas lanzó una confesión sobre su estado civil.

“Lo que pasa es que cuando una se separa, aprovecha a andar por lugares… ¡Y sí! Te apurás porque no sabés si te vas a reconciliar y…”, empezó la actriz, dando a entender lo que había hecho cuando terminó su relación con Luciano Castro.

Aprovechando la situación, Tartu le dijo: “¡Bueno! ¿Querés contar algo? ¡Te metés sola!”. Pero la rubia no estaba dispuesta a hablar de más, y así se excusó: “¡No, no! A mí eso me lo contó mi mejor amiga, que se separó un montón de veces…”.

Sabrina Rojas se expuso al aire con una pícara confesión. Instagram Sabrina Rojas.

“Pero el divorcio todavía vos no lo hiciste ¿no?”, quiso saber Tartúfoli, a lo que Sabrina respondió sobre la actualidad de su estado civil con Luciano Castro: “No estoy divorciada, pero… ¡estoy separadísima!”.

Sabrina Rojas opinó sobre la relación de Luciano Castro con Griselda Siciliani

Luego de la confirmación de Luciano Castro de que está de novio con Griselda Siciliani, Sabrina Rojas habló con el cronista de LAM, opinó sobre esta nueva relación y la diferenció de la que el papá de sus hijos tenía con Flor Vigna, quien quedó dolida tras la separación y la forma en la que se dieron los acontecimientos.

Sobre la relación entre Castro y la ex pareja de Adrián Suar, la mamá de Esperanza y Fausto dejó en claro que tiene su visto bueno y que incluso a veces lo aconseja antes de encontrarse con la actriz.

Griselda Siciliani y Luciano Castro confirmaron que empezaron una relación.

“Al gordo le dije a la tarde: ‘Andá buen mozo, con tu mejor sonrisa, sacá esa parte linda que tenés’. A veces, lo hago como una cosa muy de madre”, confesó la modelo, a quien parece agradarle la nueva pareja del actor con quien asegura tener “un vínculo de hermandad, de familia”.

Pero lo mejor quedó para el final ante una consulta punzante del notero de LAM: “¿Puede ser de manera inconsciente que vos sientas que Siciliani tal vez te compite más como mujer que Vigna por su juventud?”. Sabrina Rojas señaló que le cierra más la actual pareja de Castro que la que tenía con Flor Vigna.

Ante ese planteo, Sabrina Rojas reveló a quién prefiere al lado de su ex pareja: “Cero, al revés. Me gusta más esa pareja porque son contemporáneos. Griselda también tiene una relación con el papá de sus hijos, labura con él, también habla de Adrián como familia”.