El desplante de Fátima Flórez que enfureció a Luis Ventura

Es sabido que Luis Ventura es un hombre de pocas pulgas, sin embargo, si le dan razones para enemistarse con alguien las cosas pueden empeorar. Eso fue lo que sucedió con Fátima Flórez, a quien aseguró que se la tiene jurada por un feo accionar que tuvo en su contra.

Sucede que Fátima Flórez realizó por primera vez en su vida un show en el Luna Park. Ante lo que significaba esto en su carrera, le prometió a Luis Ventura realizar una entrevista a solas. Sin embargo, a último momento dio marcha atrás e hizo enojar al conductor: “Suspendió todo”.

En este contexto, el conductor analizó qué fue lo que ocurrió para que lo dejara plantado de este modo. Es que indicó que la culpa no sería de su representante: “No me cabe la menor duda de que esto no pasa por la decisión de Marín. Creo que puso la mejor disposición, me llamó y es evidente que algo le pasó a Fátima”.

Para colmo, si bien se lo había tomado con calma, Luis Ventura recordó que no es la primera vez que Fátima Flórez lo deja tirado, ya que hace algunos meses no viajó a Miami para los Martín Fierro internacional. Esto lo empujó a hablar desde el dolor y a pensar a que hay algo personal detrás: “Yo trabajé con ella cuando recién arrancaba en la radio. (…) Le cerré contratos”.

En esta sintonía, para tratar de que el público entienda su fastidio, relató de forma cronológica qué sucedió: “Yo llegué al Luna Park cerca de las 18, empiezo a llamar y no me puedo comunicar. Y me manda un mensajito, ‘espérame 15 minutos que yo te llamo’”. Pero eso no pasó: “Pasaron los 15 minutos, pasó más tiempo, más tiempo, más tiempo. Entonces, como no llamaba, llamé yo. Y entonces me dice, ¿cómo venís? Bueno, venite 19.45 y te doy un mano a mano”.

Tras la promesa, Luis Ventura creyó que estaba todo encaminado: “Ahí buscaron un coche, me fui con el coche hasta, me terminé de cambiar, me maquillé, me fui para allá y 19.45 estaba en la puerta. Me bajé del coche y cuando iba a entrar, recibí el mensaje diciendo que pedía disculpas”.