Anitta subió la temperatura con un enérgico show en el Teatro Vorterix

Este domingo, en vísperas del feriado, el Teatro Vorterix subió su temperatura al máximo con la presentación de Anitta. La multipremiada artista brasileña llegó con su Tour “Baile Funk Experience” y convirtió al recinto ubicado en Colegiales en fiesta funk del año.

Con entradas totalmente agotadas, esta gira, con producción internacional de Live Nation y traído a Buenos Aires junto a DF Entertainment, eligió este venue pensando puntualmente porque es el ideal para generar ese clima de club carioca por el que está apostando Anitta.

A las 21.20, finalizada la fiesta Bresh y con el recinto colmado con una gran cantidad de brasileños, se apagaron las luces y con un alambrado en el escenario, Anitta apareció en escena bien arriba con su hit “Funk Rave".

Anitta estuvo acompañada de un conjunto de bailarines que deslumbraron todo el show con sus coreografías y energía, en este caso, con movimientos inspirados en la danza afrobrasileña capoeira. Ovacionada, pasó a “Grip”, “Joga Pra Lua”, su tema con Dennis y Pedro Sampaio, y “Savage Funk”, todas canciones de su último disco Funk Generation, lanzado en abril de este año.

Uno de los momentos más esperados de la noche llegó promediando el final y con el escenario hirviendo en donde Anitta no dudó en bailar "Envolver". Al clásico que cuenta con más de 70 millones de views en YouTube, llegaron “Girl From Rio”, “Lobby” y “Me gusta”, de Versions of Me, o “Onda Diferente”, de Kisses y “Movimento da sanfoninha” de Meu Lugar.

Además, Anitta demostró todo su poder interpretativo con covers que dejaron a todo el público fascinado: “Favela Chegou”, de Ludmilla, “Rave da favela” de Mc Lan, entre otros. Entre otros momentos destacados sin dudas hay que mencionar “Double Team”, el hit que comparte junto a Brray y Bad Gyal, y “BELLAKEO”, su tema con Peso Pluma.

Luego de dos horas el show finalizó con un enérgico “Boys Don't Cry” para la ovación total para Anitta que demostró porque es una de las artistas latinas más importantes del mundo.