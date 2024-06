An Espil y Abril Olivera, cantantes de Nafta: "Estamos acostumbradas a trabajar con hombres"

Luego de presentar su segundo álbum frente a un Luna Park agotado y ganar el Premio Gardel a Mejor Mejor Álbum Pop Alternativo, Nafta se consolida como una de las bandas del momento.

En la previa de su viaje a España en octubre, Nafta se presentará en Mendoza -21 de junio en el Arena Maipú- repasando las canciones de sus dos discos en un concierto en donde las armonías y el groove son los protagonistas.

La banda viene construyendo desde 2016 un particular universo sonoro con raíces en el soul, pero con elementos del R&B y el hip hop. En 2019 salió a la luz su primer álbum homónimo, acompañado de una pieza audiovisual, presentado a sala llena en Niceto Club y nominado a los Premios Gardel como “Mejor Álbum Conceptual”.

Meses más tarde, en pleno confinamiento, publicaron “Vivo en el sillón”, una live session que incluye 3 temas del disco en un formato acústico, destacando la versión más cálida e intimista del proyecto.

Nafta se presentará en Mendoza el próximo 21 de junio en el Arena Maipú.

En 2021 y luego de casi un año sin poder hacer presentaciones en vivo, el grupo volvió a los escenarios, agotando localidades en sus shows en el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. Realizaron dos funciones a sala llena en el mítico Teatro Gran Rex.

En 2022 se presentaron en emblemáticos festivales como Cosquín Rock, Rock en Baradero, Festival Futurock, Festival Hit Hot, Festival Capital, Ciudad Emergente, Festival Bandera, Festival Fardo, Music Wins y realizaron primeras visitas a diferentes ciudades del interior del país.

En 2023, fueron convocados para tocar en Lollapalooza Argentina, y lanzaron su segundo material de estudio, NAFTA II, que al igual de su álbum debut, está acompañado de un film conceptual. Este nuevo álbum fue presentado con un show sold out en el Luna Park,

ante más de 8000 personas en noviembre del mismo año y recientemente ganó el Premio Gardel a Mejor Álbum Pop Alternativo.

An Espil y Abril Olivera dialogaron mano a mano con MDZ y contaron distintas facetas de la banda, como así también opinaron sobre la actualidad de las mujeres en la industria. Abril y An se presentaron en formato dúo en Niceto este miércoles.

"Es una banda relativamente nueva, pero todos somos gente que ya pasamos los 30", sostiene An recordando que "si bien se nos cruzan los caminos hace pocos años, todos nos venimos curtiendo hace muchos más y eso refleja lo que pasa con Nafta".

- ¿Qué sienten de ser dos mujeres líderes de la banda, dentro de una industria desigual?

Abril: - Yo nunca sentí mucho poder igual. Estamos acostumbradas a laburar con amigos, con pibes, eso seguro, ambas dos.

An: - Seguro me estoy relacionando con muchas más mujeres ahora que en mi infancia, en mi adolescencia y eso está buenísimo, está bárbaro. Inclusive tenemos que entender que somos de alguna manera el empezar de toda una construcción que no hemos tenido, una crianza con esa mentalidad. Ahora nacemos y entendemos que todas somos socias. Empezar a pensarnos desde otros lugares, pero falta mucho todavía, igual estamos todos en un proceso de deconstrucción.

- ¿Cómo nace la idea de presentarse juntas en formato dúo?

Abril: - Para mí esta experiencia de haber hecho esta gira con Ana y ahora hacer el Niceto (19 de junio) es un antes y un después en mi vida. Artísticamente también cambia mucho todo porque yo no había hecho nunca un concierto a dúo así con este compromiso. Que cada una haga la música de la otra con el respeto que nos tenemos, está buenísimo. La unión de artistas, en tanta era de lo individual, me hace bien. Cuando bajo con mis temas y de repente hacerlos compartidos es algo que no me imaginé y está buenísimo. Nafta realizó un show en el Luna Park con entradas agotadas.

- Y también desarrollar el formato banda con Nafta...

An: - La verdad que estar en grupo y acompañar el concepto de Nafta es único porque hay una bajada de línea muy clara a nivel compositivo, a nivel estético, a nivel político. No de la política en sí, igual también, pero sino de lo que aporta el repertorio en la escena y lo que implica y de lo que habla. Hay un montón de cosas de Nafta que me parecen realmente únicas únicas, interesantes y acompañar como cantante desde ese lugar es realmente un privilegio. Estoy muy agradecida de poder estar en el grupo y encima nos tenemos un cariño que es hermoso, que podría no pasar, pero se armó una familia muy linda y disfrutamos mucho de trabajar.

- Estuvieron en un Luna Park increíble... un espacio que podría cerrar a fin de año

An: - Me parece que forma parte de un contexto muy hostil que estamos viviendo los artistas. Me genera mucha tristeza. Tristeza no solo por mí, sino por mis colegas porque cualquier recorte a los recursos es muy jodido.