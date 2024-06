Cande Molfese relató cómo le cerraron un shopping en Polonia

No hay dudas de que para Cande Molfese hubo un antes y un después en su carrera a partir de Violetta, ficción en la que interpretaba el papel de Camila Torres. Fue tanta su explosión que, alguna vez, le cerraron un shopping en Polonia.



Fue tanto el éxito de la telenovela que la actriz, bailarina, cantante y presentadora trascendió la Argentina, tanto que hasta el día de hoy no puede creer lo que genera su presencia en otros países a los que todavía visita.



En ese contexto, en Urbana Play, Sebastián Wainraich puntualizó en su enorme popularidad en el exterior. “Sos popular en Polonia. En muchos países sos popular”, le comentó el conductor radial a Cande Molfese.



“No podés caminar por la calle”, acotaron en el estudio. Allí, relató una situación muy llamativa, que hasta el día de hoy parece no poder creer. “En Polonia, ahora no voy hace rato, pero cuando tuve la oportunidad de ir, con Violetta había pasado algo muy fuerte”, comenzó contando.



“Habían cerrado un shopping, como si dijera el Alto Palermo, para mí, en Varsovia y en Kracovia. Yo decía: ‘Ah, ok’. Si acá no resulta, me voy a Polonia”, agregó Cande Molfese, aún con expresión de sorprendida en su rostro.

Cande Molfese recordó cuando le cerraron un shopping en Polonia. Foto: @candemolfese.



En noviembre de 2015, Cande Molfese lanzó su primer libro, Mundo Cande, que presenta detalles familiares, consejos de belleza y contenido referido a los alimentos. En el año 2016 realizó una firma en Varsovia y el libro fue publicado en español y en polaco.



La actriz se hizo conocida también por su papel de doble de Ada y Eva en la novela Soy Luna, que, al igual que Violetta, fue una producción de Disney Channel Latinoamérica. De ahí su sorprendente popularidad en otros países.