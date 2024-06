Caliente: qué le contestó Alejandro Fantino a Ricardo Darín tras su polémica pelea

La pelea entre Ricardo Darín y Alejandro Fantino no da respiro. Sucede que luego de las declaraciones del actor, en las cuales critica a aquellos que salieron a pegarle por mostrarse en contra de las medidas del gobierno, el conductor de Neura se sintió aludido, por lo que no dudó en responder.

Es que Ricardo Darín, al igual que muchos artistas, se mostraron en contra del desfinanciamiento de INCAA, medida impulsada por el gobierno de Javier Milei: “Responsabilizar a los artistas en general por períodos largos en los que las cuentas no cierran, es un poco perverso e imprudente, por un lado, y también injusto, porque se debe a un montón de otras cosas”.

Sumado a esto, apuntó contra quienes defendieron las intenciones del gobierno en esta medida: “Y se ve que eso afectó a algunos intereses creados y decidieron mandar a algunos muchachos... Dijeron: ‘¡Córtenle las piernas a ese bastardo!’“.

En este contexto, Alejandro Fantino se sintió aludido, por lo que respondió defendiendo los intereses de su canal: “No puedo entender que me lleves a Neura, a mi equipo y a mi a instalar la idea de que lo que nosotros decimos es porque nos mandan a decir. Nos ponés en un lugar muy incómodo, un lugar de mierda, bastante feo”.

“Te metiste en el barro de la política argentina y querés salir limpio. En la Argentina los que hacemos política opinando estamos todos en el barro, yo me banco la que venga; ataques, operaciones, agresiones, difamaciones, es parte del juego”, advirtió el conductor.

En esta sintonía, elevando el tono de la discusión, volvió a marcarle la cancha: “No digas más que nos mandan a decir porque me rompe muchos los huevos. No me manda nadie a decir nada, ni Milei, ni nadie. El día que tenga que decir cosas que no me gustan lo haré, ya lo he dicho. Lo que pasa con este loco es que me gusta mucho más lo que está haciendo que lo que no. Tiene los huevos de un toro para desfinanciarlos a ustedes que han vivido toda la vida del Estado”.

Para colmo, Alejandro Fantino utilizó a la familia de Ricardo Darín para responderle, por lo que de este modo buscó pinchar por este lado para seguir el golpe por golpe. “Lo que decís vos es a título personal tuyo, no te lo mandan a decir, pero yo podría decir que lo que hiciste del Incaa te lo mandó a hacer tu hermana”, lanzó haciendo alusión a que Alejandra Darín, es actriz y dirigente sindical de la Asociación Argentina de Actores y Actrices.