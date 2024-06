Mariana Brey definió a la novia de Matías Alé con una polémica palabra y generó un escándalo

Siempre de opiniones filosas, Mariana Brey generó una fuerte polémica en las últimas horas al utilizar una palabra muy fuerte en referencia a Martina, la nueva novia y futura esposa de Matías Alé.



El actor, que volvió al ruedo mediático hace unas semanas, recibió el premio Martín Fierro Federal al mejor conductor, ocasión que aprovechó para proponerle casamiento a su novia de 22 años, algo que, por supuesto, no pasó inadvertido.



A raíz de esta situación más que curiosa, Mariana Brey fue lapidaria. “Me da un poco de vergüenza ajena. A mí me da pena, a Matías lo adoro, lo quiero un montón, pero me parece que es como volver al Matías que ya conocimos”, comentó.



“Me da pena la nena, 22 años, ahí paradita, no sabía bien qué hacía. Invitando a todos a una fiesta de casamiento en ese momento, donde no era…”, agregó, de manera muy polémica, la periodista.



“Alguien que lo ayude a Matías en esta situación. Me pone re contenta que le esté yendo bien, que vuelva a la tele, que vuelva a trabajar, que gane este premio, que se lo recontra merece”, pidió Mariana Brey.

Mariana Brey fue lapidaria con Matías Alé y su futura esposa. Foto: captura de TV.



Sobre las circunstancias en las que se mostró Matías Alé en su vuelta a la mediatización, junto a su joven novia, la periodista fue muy polémica. “Todo extraño, todo raro. Volvemos al Matías de antes, que ya sabemos, pobre, lo que pasó y termina diciendo él, me van a volver a internar”, remarcó.



“Estamos como vislumbrando ese nuevo envión. Ojalá que no. No me gusta en lo personal. Esto es mi opinión, el trato que él tiene para una niña que es más jovencita que él. Esa cosa de que la trata como una cosita, como un amuleto”, agregó Mariana Brey sobre la forma en la que Matías Alé trata a Martina, su novia. “Es tu mujer, quien te acompaña, no importa si tiene 20 años menos. ¡Sino elegí una de tu edad!”, cerró.