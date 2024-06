El motivo por el que Anabela Ascar se bajó de los medios para siempre

Durante años, Anabela Ascar fue sinónimo de la televisión bizarra, ese género que Crónica TV supo explorar (y explotar) muy bien. Por el programa de la conductora desfilaron infinidad de personajes, como Zulma Lobato, “Amigacho” o “El hombre delfín”, que supieron sacar provecho de esa tajada de rating para hacerse ver y ganar cierta fama.

Sin embargo, los tiempos cambiaron, los formatos también, y Anabela Ascar quedó corrida de los medios indefinidamente. Pero, en las últimas horas, la rubia conductora volvió a aparecer en televisión, al menos por unos minutos, al ser encontrada por uno de los cronistas de Intrusos en un restaurante.

Por empezar, Anabela dejó en claro que su alejamiento de la pantalla no tiene que ver con una decisión personal sino porque no le ofrecen trabajo en la TV de hoy y que las ganas de volver están.

“Sólo Dios sabe”, dijo Ascar, cuando el notero le preguntó por su futuro y agregó: “¿Sabés qué pasa? A mí me dicen que soy una estrella y yo no me creo eso. Las estrellas tienen trabajo. A mí eso me lo dijo Cacho Fontana. Venía a comer a mi casa y me decía ‘Anabela, me llaman para hacer homenajes, pero para laburar no me llama nadie’”.

Anabela Ascar quiere volver a la televisión. Captura TV.

“Es así. Para laburar y contratarte, nadie”, se lamentó la conductora que supo inventar un formato en la televisión de cable en un momento donde, a falta de producción y fondos, la improvisación, el humor y lo bizarro cobraron protagonismo.

Y la reina de la TV bizarra señaló: “Yo trabajo con libertad. Siempre trabajé con libertad, con Héctor Ricardo García, con un formato muy simple en el que preguntaba lo que se me antojaba. Nunca tuve cucaracha, nada. Eso hoy, no se puede. La televisión cambió y lo respeto”.

Anabela Ascar fue durante años la reina de la TV bizarra.

Anabela Ascar dijo que le gustaría volver a trabajar en los medios

En este sentido, la rubia indicó que ella está “acostumbrada a trabajar con cero peso de producción”. “Soy muy económica, trabajo con creatividad y con libertad”, dijo Anabela, quien aseguró que ha llegado a tener conversaciones pero que “siempre pasa lo mismo”. “Quieren poner un panel y yo no. A mí me gustaría hacer mi programa”, sostuvo.

A la vez, la conductora dio a entender que no cierra puertas y que incluso se animaría a los nuevos formatos, aunque con sus condiciones: “Streaming me gustaría, pero siempre con mi formato”. ¿Teléfono para Bondi?