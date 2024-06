Lali Espósito rompió el silenció luego de que se instalara el rumor de que se va del país por la aprobación de la Ley Bases

En una era donde la información es inmediata, muchas veces las personas caen en las famosas "fake news" y la polémica se desata en las redes sociales. En esta oportunidad, fue Lali Espósito la víctima de una fake news.

En las últimas horas, la cuenta de X Tv Pública Libertaria (@Tv_Libertaria), página dedicada a compartir noticias de Javier Milei, difundió una supuesta imagen compartida por la artista en sus historias de Instagram, donde anunciaba que dejaría el país en caso de que se aprobara la Ley Bases.

El supuesto comunicado de Lali Espósito que compartió una página dedicada a difundir noticias de Javier Milei. Créditos: captura de pantalla X @Tv_Libertaria.

"Amo demasiado a mi país y me duele mucho lo que está pasando y si se aprueba la Ley Bases no me va a quedar otra opción más que irme a vivir a Miami, me duele en el alma pero no puedo ser parte de todo esto, las minorías y las mujeres estamos en peligro con este gobierno, nos están oprimiendo más que nunca, todos los días perdemos derechos, ojalá todo cambie, me duele mi país, el patriarcado y el capitalismo nos está matando", dice el supuesto mensaje de la cantante.

Recordemos que, en algunas ocasiones, la intérprete de Quiénes Son? ha dejado en claro su postura ideológica, y los seguidores de Javier Milei no han dudado en criticarla.

La cantante desmintió la imagen. Créditos: captura de pantalla X @lalioficial.

Sin embargo, la protagonista de toda esta polémica salió a hablar y desmintió haber compartido esta imagen. En su cuenta X (@lalioficial), de manera terminante, Lali Espósito expresó: "Lo que más me jode es que usen esa letra que yo jamás elegiría... jajajjajaja".