La dura acusación de Natalie Weber a Marley: "Viaja por el mundo y..."

La entrega de los Premios Martín Fierro siempre dan material para debatir, también en su previa. Y aprovechando la presencia de los miembros de APTRA Daniel Ambrosino y Damián Rojo en el piso de Desayuno Americano (América TV), Natalie Weber sorprendió con una dura acusación contra Marley.

Marley es, sin lugar a dudas, uno de los conductores favoritos del evento que año a año premia a las figuras de los medios. Y, para los integrantes de la asociación que preside Luis Ventura, el papá de Mirko es, también, uno de los más quisquillosos.

Así lo dijo Ambrosino, cuando Natalie Weber le preguntó sobre los pedidos y caprichos de los conductores de la velada que el domingo 16 reconocerá la labor de los más destacados de la radio. “¿Quién es más ´rompe´? ¿Santiago del Moro, Guido Kaczka o Marley?”, quiso saber la panelista del programa que conduce Pamela David.

Para Rojo, el que más condiciones pide es Del Moro, y señaló: “Quiero hacer la aclaración que no lo hacen ellos directamente, pero llama alguien que lo representa y dicen ‘¿ustedes quieren que esté Santiago?’ Y bueno, piden habitación, saber quién va a estar en la mesa, a veces preguntan si van a ganar o no. Incluso, algunos se quedan dando vueltas y no entran hasta que no le confirman si ganan o no”.

Daniel Ambrosino aseguró que Marley es uno de los conductores que más exigen en la noche de los Martín Fierro.

Pero Daniel Ambrosino tenía otra opinión. Para él, el conductor de Por el mundo es el más exigente de todos. Aunque planteó: “Igual a mí no me parece mal que pidan, el tema es que se lo den. Pide habitación, estacionamiento…”. Escandalizada, Natalie lo interrumpió y, tocándose el codo en señal de tacañería, lanzó: "¡Marley viaja por el mundo, pero después no quiere pagar un estacionamiento!”.

Karina Mazzocco adelantó detalles de su look para conducir los Martín Fierro de Radio

El domingo 16 de junio se entregarán los Martín Fierro de Radio y la ceremonia será conducida por una dupla de canal América: Karina Mazzocco y Fernando Dente, dos nombres que surgieron a último momento, luego de que Ángel de Brito y Mariana Fabbiani declinaron la propuesta de APTRA.

Preparándose a contrarreloj para la gran noche, Karina Mazzocco adelantó a Primicias Ya detalles de la previa: "Desde que me dijeron que iba a hacer la conducción de los Martín Fierro de Radio hasta ahora, todo va como acelerándose... en velocidad, en intensidad de trabajo, en reuniones, en información, en ensayos, así que va todo bárbaro".

Karina Mazzocco se prepara para conducir los Martín Fierro de Radio, el domingo 16 de junio, junto a Fer Dente.

Esos preparativos incluyen, claro, el look que lucirá, un modelo de Nuria Bueno, una diseñadora con la que la conductora viene trabajando desde hace unos años. "Los grandes diseñadores son espectaculares, están con los tiempos acotados. En este caso, es un vestido que se está realizando especialmente para la ocasión", indicó Karina, y anticipó que su outfit será tan elegante como cómodo y sensual, acorde a las tendencias.