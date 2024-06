La bronca de Mimi Alvarado con Paula Chaves

Un conflicto inesperado se desató en las últimas horas, cuando Mimi Alvarado salió con todo a expresar su bronca contra Paula Chaves, luego de que la conductora la crítica con duras declaraciones hace un tiempo.



Ahora, en charla con Juan Etchegoyen, en Mitre Live, la pareja de Luciano El Tirri le puso los puntos a la esposa de Pedro Alfonso. “Yo tuve muy buena onda con Paula, pero no es una persona de mi entorno. Yo tengo un círculo cerrado y bastante pequeño. A mi vida no dejo entrar a todo el mundo. Tengo bastantes códigos y, por eso, digo que la gente se queda con el titular y malinterpretan todo”, sostuvo.

Mimi Alvarado extalló de bronca con Paula Chaves.



“La vida es tan corta que a mí no me importa lo que diga la gente. Yo sé lo que genero y me metieron en un barro cuando yo nunca di nombres ni dije qué pareja fue”, explicó Mimi Alvarado, intentando despegarse de la polémica.



Asimismo, Mimi Alvarado cuestionó al medio en general por cómo se tratan ciertos temas. “El mismo medio al que pertenezco es muy hipócrita porque dicen una cosa al aire y otra cosa cuando se apagan las cámaras. Yo siempre me caractericé por contar la verdad y, por eso, me calenté un montón con ese tema”, admitió.



“Esta gente que me tira barro a mí, dice cosas peores cuando se apaga la cámara. Yo sola no dije que Flor Vigna tuvo una relación con Pedro Alfonso. ¡Lo dicen todos! A mí ni me importó lo que dijo Paula Chaves de mí, a mí nadie me va a chupar la energía”, agregó Mimi Alvarado.

Mmi Alvarado destrozó a Paula Chaves.



En ese contexto, tuvo duras palabras con Paula Chaves y hasta sorprendió con una frase. “Con Paula Chaves sigo teniendo muchos códigos y ella sabe por qué se lo digo. Que no me busquen porque me encuentran. Luciano me paró a mí porque yo soy muy picante. Yo no soy conflictiva, pero si estás mintiendo sobre mí, obviamente voy a saltar y voy a defenderme”, remarcó.



Por último, Mimi Alvarado volvió a insistir sobre su vínculo con la conductora y sobre cuestiones que solamente saben ellas dos. “Sigo teniendo muchos códigos con Paula y ella lo sabe muy bien. Yo nunca dije lo de Flor Vigna. Lo dice el medio”, cerró.