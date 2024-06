Guille Aquino confesó los problemas que le causó ser hipocondríaco

El humorista y guionista Guille Aquino fue parte de la primera entrega del ciclo de entrevistas íntimas Emede, que se emite por el canal de streaming Blender. El conductor reveló que, si bien al día de hoy sigue siendo hipocondríaco, en el pasado el trastorno lo afectaba más seriamente y realizaba visitas con regularidad a los médicos, al punto que los profesionales se sorprendían y le decían "no hay nada nuevo".

"Fui hipocondríaco. Lo soy todavía, pero lo fui heavy durante mucho tiempo de mi vida. Iba al médico y el mismo médico me decía: 'Viniste hace dos meses, ¡no hay nada nuevo!' Hasta que me diagnosticaron tinnitus y ahí dije 'ok, existen las malas noticias en el médico", contó Aquino sobre esta enfermedad que afecta a los oídos.

El humorista recordó: "Tuve una etapa de la vida en la que decía: 'Me tengo que enfocar sólo en mi trabajo, ser un ser humano es una molestia, todo lo que tiene que ver con los sentimientos los tengo que correr del camino".

Guille Aquino junto a Rebort, conductores de Blender.

En ese sentido, Guillermo Aquino añadió: "Me hubiese gustado preocuparme menos, habría sufrido menos. Sufrí muchísimo en mi cabeza y la verdad que la vida no me hizo sufrir tanto".

Al ser consultado si se considera escritor, guionista, artista, actor o humorista, respondió "todo eso", pero aclaró: "Cuando era chico y hablaba con mis amigos, les decía que tenía ganas de llegar a mi casa y sentarme en un sillón y decir 'lo compré haciendo chistes. O ir a hacerme un café a la cafetera y decir 'esta cafetera son chistes'. Bueno, mi casa no es tan buena, creo que tuve mejores chistes que la casa que tengo, pero mal que mal, sucedió".

Tras revelar que su mayor temor es la muerte, expresó: "Me sostienen mi novia, mis amigos y también Guillermo Aquino. Hay un lugar en el que yo también me agradezco a mí mismo. Es difícil ser uno, entonces está bien decir 'no está tan mal lo que estás haciendo, te la estás bancando bien'".

Al respecto, concluyó: "No hay un Guille Aquino, siempre van cambiando y gracias a Dios van cambiando y aprendiendo. A veces es más malo y a veces es más bueno con él mismo. Pero la verdad es que me banqué bastante todo este tiempo. Y eso que me odio...*