Tras su polémica ruptura, Emilia Attias reapareció en la televisión y se incomodó con una consulta

Emilia Attias y "El Turco" Naim, comunicaron a mediados de mayo su separación con un mensaje en las redes sociales, luego de que se comenzaran a esparcir rumores de una posible ruptura en la pareja.

"Ante los dichos de público conocimiento respecto a nuestra relación de pareja, queremos comunicar que, con un profundo dolor, estamos atravesando una separación de común acuerdo. No hay terceras personas involucradas, así que agradecemos no citar nombres que nada tienen que ver con los motivos de esta situación y que puedan perjudicar tanto sus vidas personales como las nuestras. Tenemos una relación armónica, una hija en común, mucho amor y respeto por el otro. Solo nosotros sabemos la verdad de lo que atravesamos y hemos decidido mantenerlo en privado. Seguimos siendo familia y estamos muy sólidos en eso. Pedimos por favor respeto en el trato de esta información, ya que es un momento muy doloroso e íntimo, y hay una menor en el medio que hoy es nuestra absoluta prioridad. Emilia y Naim", expresaron los actores.

Y aunque la pareja quiso tener una separación tranquila, alejada de las polémicas y rumores, esto no sucedió.

Emilia y "El Turco" Naim tienen una hija en común.

A casi un mes de haber anunciado su ruptura, este miércoles Emilia Attias reapareció en la pantalla chica. La modelo fue interceptada por un móvil de Los Ángeles de la Mañana (LAM), donde Santiago Sposato le preguntó sobre su situación actual.

"¿Hoy tu trabajo es tu cable a tierra?", fue la consulta del cronista; a lo que la actriz contestó: "Mi hija es mi cable a tierra y mi trabajo, estoy tranquila, trabajando mucho y disfrutando de mi hija".

La actriz se sinceró en la entrevista sobre su presente. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

En ese sentido, el movilero le preguntó si la había pasado mal por la exposición que tuvo su separación de quien fue su pareja por más de veinte años. "Por supuesto que sufrí, nosotros no elegimos ese camino, pero se trabajó puertas adentro para llevarlo de la mejor manera posible", afirmó Emilia Attias.

Respecto a la veracidad de las versiones que se barajaron respecto a la pareja, dijo: "Es una cuestión de mi vida privada que yo no decidí que sea pública. No voy a hablar de eso".

Mirá lo que dijo Emilia Attias en LAM sobre su separación con "El Turco" Naim y su presente

Luego, Sposato le consultó a la ex Casi Ángeles sobre su vínculo actual con "El Turco" Naim, que se encuentra trabajando en el exterior: "Estamos bien, tenemos un buen diálogo y hay armonía". Attias también contó que el comediante volverá a Argentina "en cualquier momento", por los compromisos laborales que tiene. Pero cuando el cronista quiso saber más sobre este tema, Emilia Attias se incomodó y no quiso continuar con la nota: "No quiero hablar más, te pido por favor que está mi hija en frente".