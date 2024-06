Se filtró la cifra millonaria que cobró Marcos Ginocchio por asisitir a una avant premiere

Desde que se consagró ganador de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio es una de las personalidades más convocantes del medio. Sin embargo, el salteño decidió mantener un perfil bajísimo, abocarse a su carrera de modelo y limitarse a asistir a eventos, sacarse fotos y cobrar abultadas cifras por su cotizada presencia.

Marcos Ginocchio no ofrece más que eso: una linda foto y una sonrisa, ya que no quiere saber nada con dar notas, hablar con la prensa, participar en debates ni que se hable de su vida privada, siempre en boca de todos por sus romances con la ex hermanita Julieta Poggio o por su actual relación ambigua con la China Suárez.

Por esa razón, en LAM contaron que se pasó 30 minutos escondido en el baño de un cine al que había ido, al igual que otras figuras de la agencia Multitalent, convocados por el evento de la avant premiere de la película infantil Mi villano favorito 4.

Marcos evitó a toda costa a Santi Sposato, el cronista de LAM, quien se fue sin la nota y sin declaraciones, pero con algunos detalles de la contratación entre la distribuidora de cine y la agencia de modelos.

Marcos Ginocchio cobró una abultada cifra por asistir a una avant premiere. Captura TV.

“Una fortuna le pagaron por ir. Tres millones te pagan”, contó Yanina Latorre, mientras en el panel debatían sobre la actitud del campeón de GH. “Para mí que a él le gusta estar en boca de todos con esto de Julieta Poggio y lo de la China. Para mí que somos un país muy generoso”, dijo Marixa Balli.

Y Yanina Latorre precisó: “Dos, tres millones te pagan, mínimo. Encima es una mega producción”. A lo que Sposato amplió: “Lo que les decía es que no hubo un pago individual de parte de la productora de la película a él. La productora, como les decía al principio, contrató a Cami Homs, a Emilia Attías, a Luli Fernández, a Marcos y a Benjamín Vicuña”.

Por qué Marcos Ginocchio es una de las figuras más convocantes

“Todo ese paquete se lo dan a la agencia y la agencia reparte según la trayectoria y la importancia de cada talento”, señaló Yanina. “Y me preguntaron y es verdad: ¿por qué estará ahí Marcos que no tiene hijos?”, avanzó la angelita, a lo que Fede Bongiorno acotó que el perfil de Ginocchio es “un poquito más infantil”.

En ese sentido, Pepe Ochoa agregó que Marcos y Juli Poggio son, actualmente, los preferidos de los más pequeños y dos de las figuras más convocantes en este tipo de eventos. A pesar de esta realidad, Yanina Latorre fue contundente: Marcos algún día va a tener que hablar porque no va a poder crecer en su carrera sólo "por fotos".