Se conoció el romance de Nacho Castañares con la prima de Bautista de Gran Hermano

El reality de Gran Hermano continúa rompiendo con las mediciones a partir de una edición que expuso nuevas personalidades y que desde la producción, rápida de reflejos, supieron cruzar con los participantes del año pasado.

Así fue que fueron varios los ingresos, algunos testimoniales, de la versión pasada, pero también surgieron algunas llamativas conexiones que lindan entre lo casual y lo causal, incluso con relaciones cruzadas.

Nacho Castañares y Lucila Villar fueron pareja, dentro y fuera de Gran Hermano.

Así fue que surgió un nuevo rumor que involucra a ambas ediciones. Desde algunos medios apuntaron contra el ex hermanito Nacho Castañares, quien habría engañado a Lucila La Tora Villar en su viaje a Uruguay.

Pero lo llamativo, más allá de la posibilidad de una infidelidad entre concursantes, es que la tercera en discordia sería una reconocida cantante que, justamente, es la prima de Bautista Mascia, uno de los participantes que continúa en la casa más famosa del mundo.

Bautista Mascia y su prima, Meri Deal.

Desde los medios surgió la noticia sobre un posible affaire entre Nacho y Meri Deal, la cantante de “Toco Para Vos”. Versión que toma trascendencia por haber tenido una historia en el pasado y, aún más, por el vínculo familiar con “Bauti”.

En ese sentido, el ahora streamer de GH, había revelado esa relación fugaz en medio de una charla dentro de la casa con Ariel y Alexis “El Conejo” Quiroga, aunque un posible nuevo encuentro entre ambos podría haber sido uno de los causantes de la separación entre Nacho y La Tora.

Como era de esperar, la novedad no pasó desapercibida en los medios de espectáculo donde incluso revelaron algún otro detalle sobre el encuentro entre el ex hermanito y la prima de otro colega: “Se vieron en uno de los viajes en Uruguay. No fue engaño, pero hay dudas”.

En un presente donde Gran Hermano es un tema recurrente en la mayoría de los hogares, las conexiones entre los participantes siguen surgiendo y alimentando un reality show que no termina sólo cuando se apaga la luz.