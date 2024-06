El inadmisible comentario de Furia en Gran Hermano sobre el VIH que desató un aluvión de críticas

Una vez más, Juliana "Furia" Scaglione quedó en el ojo de la tormenta por su accionar, y en esta ocasión la jugadora más polémica de Gran Hermano (Telefe), se despachó con otro comentario inadmisible en el que estigmatiza a quienes viven con VIH.

Las críticas hacia los dichos de Furia no tardaron en llegar, y en las redes sociales le pidieron al conductor Santiago del Moro que haga un repudio público a través de la pantalla de Gran Hermano, concientizando sobre la discriminación que todavía hoy hacia el VIH un sector de la sociedad.

En el clip que desató la controversia, se la puede ver a Furia hablando con Emmanuel Vich, sobre la mala relación que tuvo con la novia de Martín "Chino" Ku durante su estadía en la casa. "A mi no me podía ni ver. ¿Saben lo que se siente cuando alguien te tiene envidia y bronca? Conectó con toda la casa pero conmigo no. ¿Yo que tengo? ¿HIV? ¿Tengo olor a mierd*? ¿Qué tengo?", disparó la participante de Gran Hermano.

De manera inmediata, en las redes sociales cuestionaron el comentario de Furia en el que involucra al VIH, y apuntaron contra Gran Hermano por no emitir un comentario repudiando los dichos de la concursante.

"¿Sabés la cantidad de gente que tiene miedo a contar por personas como estas? ¿Sabés que tener HIV no es motivo de desprecio? Discriminadora!","Algún dia tenia que llegar ese comentario nefasto sobre alguna enfermedad. Expliquenle a ella y a sus fans que seguro la defienden que el HIV puede ser indetectable y que no contagia por tenerte alado... Preciosa estigmatización acababa de hacer", "Esto ya no es juego. Ésto es discurso de odio absoluto en TV abierta. Asi como se juzgó el chiste de la AMIA, espero que por esto haya mínimo un pedido de disculpas público a la gente que convive con HIV", "Sé que no lo van a hacer pero espero que tomen conciencia un poco y den una charla informativa sobre el hiv en cadena nacional como hicieron con Agostina por el “chiste” de la AMIA. Tengan dos dedos de frente y un gramo de respeto", "En Argentina, +140.000 personas viven con el VIH y 1.400 mueren anualmente por enfermedades relacionadas con el SIDA. Espero que les sirva"; fueron algunos de los comentarios que cuestionaron a Furia por sus dichos en Gran Hermano sobre el HIV.