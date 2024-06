El dolor de Florencia de Gran Hermano por el apodo que le puso la familia de Nicolás

Florencia Regidor fue una de las últimas eliminadas de la casa de Gran Hermano, pero afuera sigue dando de qué hablar. Ahora, expresó toda su angustia y su dolor al enterarse del apodo que le puso la familia de Nicolás, su pareja en el reality.



“¿Por qué no me quieren? Yo sé que no me conocen y que les falta conocerme, pero me gustaría que me den la oportunidad, por lo menos de charlar”, planteó la joven. “Seguís re angustiada”, observó Pía Shaw.



En ese marco, Florencia Regidor reveló cuál es el cruel apodo que le puso la familia de Nicolás, que, al parecer, no la quieren demasiado. “El papá de Nicolás no me pidió perdón ayer”, comentó en A la Barbarossa (Telefe).



“Ya habíamos charlado y aclaramos las cosas que eran por juego, pero es como que vi todo de nuevo y dije: ‘¿Por qué me merezco que me digan ‘Trolencia’? O que me digan cosas así cuando yo siempre lo cuidé a él y que armen edit de cosas de cuando estábamos jugando”, agregó Florencia Regidor.



“No es que yo le hablaba mal, pero le hablaba de una manera que estábamos cagándonos de risa. Y tergiversar eso y poner una foto de Nicolás llorando como que era por mí…”, explicó luego la ex participante de Gran Hermano.

Florencia y Nicolás en Gran Hermano. Foto: captura de TV.



“¿Eso lo hacía la familia?”, le preguntó Gastón Trezeguet. “Sí, en su Instagram”, confirmó Florencia Regidor, visiblemente muy angustiada y triste por la difícil relación que tiene por el momento con la familia de Nicolás.



En ese contexto, Pía Shaw continuó contando detalles del pésimo vínculo que tienen por ahora. “Cuando la ven y se la cruzan en un pasillo, no la saludan. Te destratan, Flor”, dijo la panelista. “Siento como mala onda y yo no les hice nada”, sostuvo Florencia.