La insólita restricción que Roberto Moldavsky padeció en su adolescencia

El humorista Roberto Moldavsky es una usina de anécdotas y recuerdos graciosos y su visita al programa de Fernando Dente en América fue la ocasión ideal para rememorar cómo vivió sus años de adolescente en una casa donde pudo gozar de habitación propia, aunque nunca de privacidad plena.

Es que el artista contó que durante todo ese tramo de su vida nunca tuvo una puerta en su habitación para poder refugiarse sin ser interrumpido por su padre, su mamá o sus hermanas, lo que derivó en incómodas situaciones, especialmente cuando empezaron a quedarse chicas a dormir.

“¿Te han agarrado in fraganti?”, quiso saber Fernando Dente, dándole pie a Roberto Moldavsky para rememorar aquellos años de su adolescencia en los que la intimidad escaseaba. “Sí, yo te voy a contar algo terrible que me pasó y esta historia te juro que es inédita”, arrancó.

“Yo me mudo a la Paternal, a mi barrio en donde crecí, llegamos a un departamento y mi papá me da una habitación a mí, mis hermanas vivían en otra y mi papá dice ‘no me gusta cómo abre la puerta’, la puerta abría para el pasillo”, empezó el padre de Eial y Galia en Noche al Dente.

Roberto Moldavsky contó una divertida anécdota de su adolescencia.

“Me sacaron la puerta de la habitación a los ocho años, yo a los 21 me fui a vivir a Israel y nunca tuve puerta. Todos los años era, ‘este año te voy a comprar una puerta’, era ir a ver puertas, ¿quién elige puertas?”, avanzó el humorista.

Roberto señaló que en esa época se cansaron de ver puertas con su papá, pero que la compra se postergaba por una u otra razón. “Nunca me compró una puerta”, aseguró, y le dijo al conductor: “Vos pensá que yo pasé una adolescencia en una habitación sin puerta. Yo desarrollé cualidades, yo levité”.

La más incómoda anécdota de Roberto Moldavsky en su cuarto sin puerta

“No te puedo explicar…. y en esos avatares, una vez me acuerdo que se quedó a dormir una chica y mi vieja pasó y se llevó toda la ropa a lavar, porque esta pieza daba a un lavadero, y se llevó el jean de la chica y ella me dice ‘no está mi pantalón’ y le digo a mi mamá que falta el pantalón y me dice ‘uy, era de ella, lo puse a lavar’”, contó, divertido.

Roberto Moldavsky vivió un incómodo momento con una chica en su habitación sin puerta. Captura TV.

Y Moldavsky agregó sobre las diferencias que sus padres hacían en aquellos años, ya que sus hermanas no tenían las mismas posibilidades ni permisos: “Era una casa de antes, una casa machista… Los novios de ellas no se podían quedar. Uno se tenía que volver a Mataderos a las 3 de la mañana”.