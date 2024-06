El motivo por el cual "Coy", hermana de "Furia", abandonó Gran Hermano 2023: "No estoy soportando..."

Gran Hermano 2023 vivió uno de los momentos más emotivos de la presente edición este lunes. Los familiares de los jugadores que quedan en el reality, ingresaron a la casa y convivirán por unos días con los participantes.

Sin embargo, ya hubo una baja en el reality. Georgina, alias "Coy" y hermana de "Furia", dejó el programa este martes tras permanecer 24 horas en la casa. Para sorpresa de todos, la mujer le pidió a Santiago del Moro irse del reality.

La mujer dejó "Gran Hermano 2023" este martes. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

"Primero, agradecerles a todos. Siento que no estoy soportando seguir en la casa y desearía abandonarla, si se puede, y volver a mi casa", fueron las palabras de "Coy".

En ese momento, el conductor le consultó si quería dejar la casa por su bebé, Rubí, y la hermana de "Furia" asintió con la cabeza. "Es la Chula dos ésta", dijo Juliana bromeando, haciendo referencia a una de las concursantes de Gran Hermano 2023 que abandonó el programa porque no aguantaba más.

Así fue el momento en el que Coy, hermana de "Furia", pidió irse de Gran Hermano 2023

"No lo estoy pudiendo soportar. ¡Ya lo di todo!", expresó Georgina desesperada. Acto seguido, del Moro le pidió que se despidiera de todos los presentes y se retirara en ese momento para continuar con la emisión.

"A los chicos de la casa, a los protagonistas, fue un placer. No puedo creer haber estado acá y compartir un momento con ustedes. Me llevo cosas preciosas de todos. Disfruten", dijo la hermana de "Furia". Después, la mujer miró a Scaglione a los ojos y expresó: "Furia, vos sabes que... Nada, era solo estar acá. ¡Les rompí mucho las bo...! Era muy importante para mí estar hoy y ayer acá. Gracias por este, me lo llevo de trofeo (haciendo referencia al sacaleches)".

La despedida de "Furia" y "Coy". Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

"Si no lo hacías vos, lo iba a hacer yo porque sé lo que estás sintiendo. Yo sé que estás sufriendo por Rubí. Estoy tranquila, quedate tranquila. Sé jugar, basta. Confío en mí y en el afuera", le respondió la participante.

"Coy" no fue la única persona que se fue de la casa, sino que también Sofía, la hija de Darío Martínez Corti, tuvo que despedirse de todos al haber sido eliminada por decisión de su padre, que ganó el liderazgo de la semana.