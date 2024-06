El categórico pronóstico de Jorge Lanata sobre lo que pasará con la Ley Bases en el Senado

En una jornada clave para la gestión de Javier Milei, el Senado debate la aprobación de la Ley Bases, y mientras crece la tensión en el recinto Jorge Lanata dio su categórico pronóstico sobre el resultado de la sesión.

En el pase con el programa de Eduardo Feinmann, el conductor de Lanata sin filtro (Radio Mitre) remarcó sobre el tratamiento de la Ley Bases: "Esto es un error estratégico de ellos mismos. ¿Cuál es el quilombo? ¿El RIGI? Hubieran propuesto el RIGI hace tres años cuando empezó toda esta discusión".

Entonces el líder de Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre) le retrucó a Jorge Lanata: "El problema no es solamente el RIGI. Es el RIGI, las privatizaciones, la Ley de Ganancias".

Eduardo Feinmann dio su contrapunto respecto al pronóstico de Jorge Lanata sobre la Ley Bases. Foto: Captura de video Radio Mitre.

En ese momento, Lanata anticipó contundente: "Todo eso no va a salir. Yo creo que la mayoría de las cosas de la Ley Bases no van a salir. Van a salir pocas cosas de la Ley Bases".

Eduardo Feinmann no se quedó atrás y respondió: "No, esperá, pocas de los 600 artículos, van a salir 258". Mientras que Jorge Lanata se mantuvo firme en su vaticinio y deslizó: "No, tampoco van salir".

Por último Feinmann insistió en su contrapunto al asegurar sobre la aprobación de la Ley Bases: "Para mí, va a terminar saliendo tal cual como vino de Diputados al Senado".