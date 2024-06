La respuesta de Pablo Duggan tras ser acusado de censurar a Mariana Brey en C5N

La semana pasada, se vivió un acalorado cruce entre Pablo Duggan y Mariana Brey en la pantalla de C5N, y luego de que el conductor fuera denunciado de censurar a su compañera de programa en Duro de Domar, el periodista salió a hacer su descargo.

El ida y vuelta entre Duggan y Brey al aire en C5N se dio mientras abordaban el cierre del ex Ministerio de la Mujer, momento en que la panelista aseguró: "Nunca bajó el índice de muerte de mujeres con un ministerio de mujer funcionando. No funcionó el Ministerio de la Mujer". El argumento de la periodista dio lugar a una tensa discusión con el conductor, a quien acusó de "maleducado" por no dejarla hablar.

Tras la polémica por el chispazo con Mariana Brey, Pablo Duggan explicó en diálogo con un móvil de LAM (América): "Lo viví como la discusión que hay en el país, de distintas visiones. Me parece espectacular que pueda haber debate en la televisión. El canal tiene una línea editorial, de pensamiento, que otros canales también la tienen, pero pocos se animan a tener debates sobre la políticas con diferentes visiones. Evidentemente a la gente le gusta porque ganamos la franja".

En tanto que cuando fue consultado sobre las versiones que indican que su intención es tapar la opinión de Brey, Duggan contestó: "Si yo quisiera tapar su opinión, ella no estaría ahí. Da su opinión todos los días. Sí es verdad que en el debate, como conductor, estás en una situación compleja porque tenés que mantener varias cosas. A veces corto porque no da para más el debate, hay que cambiar de tema".

Por último, más allá del cruce con Mariana Brey, Pablo Duggan destacó sobre C5N: "Es uno de los pocos canales que se anima a tener debates aún con gente que contradiga la línea editorial. La línea editorial es libre, cada cual dice lo que quiere".