Gran Hermano 2023: cómo reaccionó Martín Ku al ver a su novia recién operada

Fue a fines de febrero que Martín Ku, conocido como "El Chino", se reencontró con su novia, María del Rosario Sosa Unzaga, después de varios meses sin poderse ver. Sin embargo, Ku no pudo ni abrazarla ni hablarle, ya que la joven ingresó en medio de "El Congelado", un desafío en el que los jugadores deben quedarse totalmente quietos y callados cuando suena una alarma.

Tres meses después de aquel emotivo momento en Gran Hermano 2023, este lunes los familiares fueron a visitar a los seis participantes que siguen en juego. Emmanuel Vich volvió a ver a su marido, Nicolás Suar; Juliana Scaglione, alias "Furia", se reencontró con su hermana Coy; Antonella, mamá de Nicolás Grosman, pudo abrazar a su hijo tras un largo tiempo sin verse; Darío Martínez Corti rompió en llanto cuando vio entrar a su hija Sofía; y Bautista Mascia recibió a su prima Emma.

El esposo de Emmanuel fue el primero en ingresar a la casa de Gran Hermano. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Al ver todos estos ingresos, Martín Ku se mostró muy ansioso por recibir a su novia. El participante empezó a buscar a su pareja por todos lados y hasta se quedó esperándola afuera de la casa. Unos minutos después, Marisol llegó y Ku no pudo contener su emoción. Los enamorados se besaron y abrazaron fuertemente.

Muchos televidentes esperaban este reencuentro, ya que hace un mes, Marisol se realizó una operación de nariz y se pensaba que Ku no reconocería a su pareja. Lo cierto es que esto no ocurrió. Y es que Martín no se percató del cambio de su novia y fue ella quien tuvo que darle pistas para que se diera cuenta.

Los jóvenes se besaron apasionadamente. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

"¿Cómo me ves?", le consultó Marisol a Ku. "Estás hermosa, ¿qué decís? ¿Qué querés que te diga?", le contestó el participante muy enamorado.

"¿No me ves distinta?", le preguntó la joven entre risas. En ese momento, Martín pensó que su novia había cambiado algo de su cabello, pero luego se dio cuenta que se trataba de su nariz.

Esta fue la reacción de Martín Ku al ver que su novia se operó la nariz

El concursante abrazó a su pareja y le dijo: "¡Siempre te la quisiste hacer! ¿Hace cuánto? ¿Te dolió?". "Hace un mes, pero sigue súper hinchadita", respondió Marisol. Asimismo, la influencer le comentó que no le dolió la cirugía.