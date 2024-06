Carlos Perciavalle y su marido rompieron el silencio tras ser denunciados por abuso sexual

Luego de que en horas de la tarde de este martes se diera a conocer la denuncia que hizo un joven uruguayo de 18 años de nombre Tadeo, contra Carlos Perciavalle y su marido, a quienes acusó de abuso sexual y privación ilegítima de la libertad, los actores rompieron el silencio con un categórico descargo.

A través de un móvil para el programa A la Tarde (América), Carlos Perciavalle y Jimmy Castilhos coincidieron en que conocen al joven que realizó la denuncia, aunque desmintieron cualquier situacón de abuso.

"Es un invento absoluto. Nadie me llamó para confirmar una noticia así antes de largarla. Todos saben cómo soy", expresó con una notoria molestia Perciavalle. En tanto que Castilhos completó: "A Tadeo lo conocimos, trabajó en nuestra casa. Nos ofreció ir a la inauguración de una casa de sushi donde trabajaba. Fuimos y desde ese momento decía que nos iba a conseguir sponsor para nuestro casamiento".

Luego, sobre el vínculo con el joven que formuló la denuncia por abuso sexual en la Justicia, el marido de Carlos Perciavalle agregó: "Nos consiguió para nuestro compromiso sushi gratis y nos dijo que quería trabajar para nosotros. A partir de ese día, esa persona esa persona no solamente no se encargó de nada de nuestra boda, sino que se quedó con todos mis contactos, entre ellos, un conocido café y le pidió dinero, aproximadamente 600 dólares, para participar como sponsor de nuestro casamiento".

Además, el marido de Perciavalle contó que el joven denunciante se quedó a dormir un par de noches en la casa de los artistas y que llevó un plomero que le confesó al actor: "Jimmy yo no soy plomero, yo vine acá a robarte. Yo vine acá a hacer un trabajo, que me dijo Tadeo, que me debe plata, así de alguna manera él se encarga de que entre la plata que me debe".

Finalmente, el esposo de Carlos Perciavalle aseguró que la denuncia por abuso sexual no ha tenido curso. "Esa persona es un triste y joven estafador, que además tenía rentado un departamento donde tenía trabajando a tres chicos argentinos sin pasaporte, no sé haciendo qué. Hasta que nosotros nos comunicamos con el dueño del departamento, y Tadeo fue expulsado. Se va a comer un juicio, nosotros somos inocentes y lo sabe todo el mundo", sentenció Jimmy Castilhos.