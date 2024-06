Thelma Fardin habló tras la condena a Juan Darthés: "Fui víctima de incontables ataques"

Este lunes se conoció que el actor Juan Darthés fue condenado a seis años de prisión en Brasil en el caso de estupro denunciado por su colega Thelma Fardin, tras la denuncia realizada por la actriz en diciembre del 2018 alegando haber sido abusada sexualmente en Nicaragua durante la gira de Patito Feo, cuando era menor de edad.

Darthés afrontará esta pena en un régimen semiabierto por el cual podrá salir a trabajar, pero tendrá que regresar todos los días al penal.

Por este motivo, Thelma Fardin brindó una conferencia de prensa en la sede de Amnistía Internacional, que la acompañó en el proceso judicial.

Juan Darthés deberá cumplir 6 años de prisión en Brasil.

"Por supuesto es un día con muchas emociones, estoy muy movilizada, primero gracias a todas esas personas que se atrevieron a hablar hace muchos años, después de esa conferencia de prensa donde hacía mi denuncia. Gracias porque ese enorme movimiento es el que permitió que estemos acá a pesar de todas las trabas que han puesto en la rueda, gracias a todo mi equipo", fueron las primeras palabras de Thelma Fardin.

"Gracias a todas esas actrices que pusieron el cuerpo para que esta denuncia tuviera la relevancia que tuvo, no sabíamos del impacto que podía generar pero una vez que se generó ese impacto nos hicimos responsables y seguimos adelante. La verdad que este es un escenario por el que casi no estaba preparada porque había perdido la esperanza y la fe en la justicia", agregó la actriz en conferencia de prensa.

Thelma Fardin habló en conferencia de prensa, tras la condena a Juan Darthés.

"Si tenés a alguien que cuenta su historia que está al lado tuyo y que elige contarte su dolor, empatizar, no le preguntes por qué tardó en hablar, por qué no lo pudo decir antes, la justicia también la tenemos que construir cada uno de nosotros y tenemos una responsabilidad en ese sentido. A mí me dijeron que espere a ver qué era lo que decía la justicia y al fin la justicia dice que es culpable, al fin la justicia escucha mi palabra, me cree", se emocionó Thelma.

"Hoy siento que todo el esfuerzo valió la pena. El esfuerzo de mucha gente que estuvo al lado mío, que me ama, gracias a mis amigos, a mis amores, a mi familia, gracias por su apoyo porque sino no hubiera llegado hasta acá", enfatizó Thelma Fardin.

"A quién se le puede ocurrir que a alguien le gustaría ser famosa por el hecho más doloroso de su vida, pero sí mi nombre, mi cara y mi voz sirvieron para que muchas otras personas se animen a hablar. Han dicho que robaba, que tenía algún tipo de acuerdo, que sacaba algún tipo de rédito. No solamente eso, no solamente no saqué réditos, sino que fui víctima de incontables ataques. Pero sin embargo, eso no me hizo claudicar. Gracias a todo el apoyo que recibí", finalizó Thelma Fardin.