"Ponerme malo si me provocan": Juan Di Natale justificó su violenta reacción contra un notero de LAM

Hace menos de una semana, Juan Di Natale y Agustina Kämpfer anunciaban a través de sus redes sociales su desvinculamiento del programa La Casta está en Orden, de El Nueve. El ciclo duró apenas un mes.

"Con mucha pena, frustración y bastante indignación, dejaré de participar en 'La Casta está en Orden'. Lo que fue un proyecto serio y divertido a la vez para conductores, actores y equipo, para otros fue sólo una aventura que resultó en mi peor experiencia en tv en más de tres décadas de trabajo. Nada tuvo que ver en esto Canal 9: gracias por recibirme una vez más en su pantalla y gracias a todo su personal por el apoyo y entusiasmo de estos (pocos) sábados. ¡Fue un placer compartir escritorio con Agustina! Y mil disculpas a quienes se sumaron al programa y lo acompañaron. Todos merecíamos mejor suerte", expresó Di Natale en X e Instagram.

El periodista comunicó el pasado jueves su salida de "La Casta está en Orden". Créditos: captura de pantalla X @soyjuandinatale.

Al darse a conocer esta noticia, el periodista fue increpado por Alejandro Castelo, notero de Los Ángeles de la Mañana (LAM), quien le consultó por este abrupto final. Pero el ex CQC no tuvo una buena reacción con el cronista.

"Anda vos con tu petisito, anda. Pet**** al petiso y a mí no me jodas más. Lo que hiciste la otra vez fue sucio así que no me jodas más, ya está, listo, chau. Anda a laburar. ¿Qué baja un cambio forr*? No bajo un cambio un caraj*", fueron las duras palabras de Juan Di Natale contra el movilero.

Así fue el episodio que se vivió en LAM entre Juan Di Natale y Alejandro Costelo

Los comentarios del conductor recorrieron todas las redes sociales y al ver que tuvo una gran repercusión, el comunicador habló sobre el polémico momento en su cuenta de X (@soyjuandinatale).

"En la lista interminable de mis fracasos, ninguno tan grande como estar en boca de esta versión Nelson de la Rosa de El Principito", empieza diciendo el mensaje del periodista.

La justificación de Di Natale tras volverse viral por el episodio en un móvil de LAM. Créditos: captura de pantalla X @soyjuandinatale.

"No me creo más que nadie, tampoco menos. Ejerzo mi derecho a hablar con quien se me dé la gana y a ponerme malo si me provocan", lanzó contundentemente Juan, justificando su reacción en aquel móvil de LAM.