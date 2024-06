A días de anunciar su noviazgo, Sabrina Cortez y Alan Simone separados por supuestas infidelidades

A solo días de haber confirmado su relación en Gran Hermano, Sabrina Cortéz y Alan Simone están separados. La mendocina publicó una historia en su cuenta de Instagram en donde, acompañada de una foto llorando, escribió un claro mensaje para su expareja.

“Ojalá sepan valorar a quien tienen a su lado siempre”, escribió Sabrina con el emoji de un corazón roto. Esto dejó en evidencia que su reciente relación llegó a su fin.

Apenas confirmaron su relación dentro de Gran Hermano cuando ingresaron nuevamente para nominar, aparecieron en las redes sociales muchos mensajes de chicas que aseguraban que Alan les había hablado seduciéndolas.

Alán Simone le habría sido infiel a Sabrina Cortéz, a días de haber confirmado su relación en Gran Hermano.

Ante eso, Sabrina las invitó a mostrarles pruebas y las pruebas habrían llegado a la vista de la mendocina lo que terminó con la relación. En una historia en su Instagram acompañó con la canción "Perdonarte ¿para qué?", de Emilia Mernes y Los Ángeles Azueles.

“Se te hizo tarde bebé, tanto que te lo avisé. Pero no quisiste oír y ya el avión se te fue. Perdonarte, ¿para qué? Para que vuelvas a fallarme otra vez. No, muchas gracias, ese chiste ya no me hace gracia”, reza la letra de la canción. Esto, sumado a la última historia de Sabrina, deja a las claras que la relación llegó a su fin por las infidelidades de Alan.

El posteo en Instagram de Sabrina Cortéz.

Qué dijo Alan sobre su separación de Sabrina Cortéz

Ciudad Magazine se comunicó con Alan Simone para consultarle sobre la ruptura, pero él lo negó, aunque confesó que ella está molesta.

“Es obvio que a Sabri le molestó y que no estemos en un buen momento. No estamos separados con Sabri, está todo bien. La gente agranda todo. Ni siquiera hubo infidelidad. Yo no estuve con otra persona. Y ella tampoco”, aseguró el joven.

“Solo aparecieron chats viejos. Son de tres meses atrás, de cuando empezábamos a estar un poco más juntos con Sabri”, concluyó Alan Simone.s.