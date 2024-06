Que opinó Evangelina Salazar después de ver a Julieta Ortega en la obra Sex

Luego de dos meses de haber hecho su aparición en el cartel, Evangelina Salazar por fin se animó y fue a ver el show que su hija Julieta Ortega protagoniza en Sex, la obra que dirige José María Muscari. ¿Cuál fue la opinión de la icónica actriz al verla en plena función?

Mucho se habló de si tanto Evangelina Salazar como Palito Ortega irían a ver a su hija Julieta Ortega a la obra Sex, sobre todo por ser una familia conservadora en cierto punto. La actriz de 51 años confesó hace un mes que sus padres aún no estaban preparados para verla en ese rol.

Finalmente, ahora que pasaron dos meses y parece haberse preparado para ello, Evangelina Salazar decidió ir a verla y habló con Socios del espectáculo para contar cómo vivió la obra y qué fue lo que sintió al ver a su hija en la osada obra.

“¿Qué te pareció el show?”, le preguntó el cronista del programa de eltrece. “Mirá, me impresionó muchísimo al principio, no lo puedo negar. Era mucho. Nunca vi nada de estas cosas. Ni parecido. Nada”, respondió sincera la mujer de 77 años, sin poder ocultar mostrarse un tanto pudorosa, con cierta vergüenza, pero contenta a la vez por su hija.

Detrás de ella, estaba justamente Julieta Ortega, quien lanzó una carcajada al ver que su mamá se tapaba la cara para hablar de la obra. “Realmente me encantó. Me fui acostumbrando de a poquito, porque al principio hacía así”, siguió explicando la esposa de Palito.

“Me encantó. Me encantó el mensaje final también. Es una cosa extraordinaria. Ver esas mujeres voluminosas, talentosas. Es una barbaridad”, reiteró la también madre de Sebastián y Emanuel Ortega. “Al principio quise convencerla y ella no quería saber nada”, intervino la flamante estrella de Muscari.

Los aplausos de Evangelina Salazar al ver a su hija Julieta Ortega en Sex.

“¡Fue más de lo que yo creía! Me lo vendieron un poco más suave. Pero me encantó”, siguió relatando Evangelina Salazar. “¿Qué fue lo que más te sorprendió de lo que viste de Juli?”, quiso saber el periodista. “¿Lo que vi de Juli? Bueno, vos sabés... Se mostró mucho”, respondió.

"Pero después de lo que vi con todos los demás…", analizó la mujer de Palito, a lo que Julieta Ortega intervino: "Claro, al lado de lo de los demás, lo mío no es nada. Pasa totalmente desapercibido". Julieta Ortega y Evangelina Salazar tras la función de Sex.

"Por eso no quería que venga. Si bien vienen un montón de mujeres de su generación, me parecía que era fuerte. A veces es fuerte ver a tu hijo o a tu hija en esa situación. A mí el espectáculo me encanta y ella lo sabe. Yo estoy feliz haciéndolo, me divierto mucho", siguió la ex de Iván Noble, que vio cómo su madre asintió esa felicidad con un orgulloso "Más que nunca".

Por último, cuando el cronista preguntó si Palito se animaría ahora a ver la obra, ambas respondieron a dúo: "No, no, no... No queremos. No estamos interesadas para nada en que venga".