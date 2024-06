La bronca de Guido Kazcka por las nominaciones al Martín Fierro de la radio

Guido Kaczka se estableció como uno de los conductores más relevantes de la radio y la televisión argentina. Sin embargo, este año no lo nominaron en ninguna terna para los premios Martín Fierro de Radio, situación que despertó un fuerte revuelo.

La ausencia de Guido Kaczka en el evento llama poderosamente la atención si tenemos en cuenta que hace un año fue galardonado con honores, logrando el premio a Mejor Conducción y el Martín Fierro de Oro por su programa No está todo dicho de La 100.

Que no haya sido nominado para la venidera edición de los premios que tendrá lugar el próximo 16 de junio fue una gran decepción para todos, por lo que el propio conductor decidió romper el silencio y dar su visión con respecto al tema.

Por estas horas, en Socios del Espectáculo, el conductor habló en primera medida de la importancia de que se hagan estos premios: "Me pareció bien. Siempre me gusta, primero que se hagan. Es un premio que me gusta que suceda, que nos gusta vivirlo".

Luego habló de su ausencia para este año: "Tuve un muy buen Martín Fierro de Radio cuando fue el de conducción que gane y el de Oro, y hemos estado nominados otras veces. Obvio uno quiere estar nominado, a veces no toca. A uno le importa porque le gusta pero puede pasar que no".

"No sé si es dolor pero si uno quiere algo, el año que viene, tendrá que ver cómo hace para estar nominado. A veces toca y a veces no", siguió sincerándose Guido Kaczka, notoriamente angustiado por no poder estar presente en esta edición pero creyendo que deberá trabajar más duro para poder entrar el año próximo.

Guido Kaczka llegó a ganarse el Martín Fierro de Oro en Radio el año pasado.

Por último, el conductor de La 100 se confesó sobre si habló con el presidente de APTRA tras esta decisión. "No le hice un llamado a Luis Ventura, pero capaz me estás dando una idea", se sinceró. ¿Se animará a llamar al periodista por estas horas?