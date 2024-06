Emiliano Pinsón reveló que se separó en medio de su dura enfermedad

La vida de Emiliano Pinsón dio un giro de 180° cuando hace tres años fue diagnosticado con Parkinson. Desde entonces nada volvió a ser lo mismo, y si bien al principio decidió transitar esta enfermedad en silencio, con el tiempo se animó a contarlo. Ahora, la nueva noticia que golpea en su vida tiene que ver con la separación de quien era su pareja, Laura.

Emiliano Pinsón se convirtió en un referente del tema, haciendo visible una enfermedad de la que poco se habla y sabe. Desde el primer momento recibió mucho apoyo para superar el día a día que este cuadro de salud conlleva, y si bien tiene el acompañamiento de sus hijos y sus amigos, no todo está completo.

Emiliano Pinsón contó que se separó de su novia Laura.

En una charla con La Nación, el periodista deportivo explicó qué fue lo que realmente pasó con su ahora ex. "Con Laura ya nos conocíamos de cuando éramos chicos, pero no nos vimos nunca más. Estuvimos en pareja hasta antes del viaje, casi durante, pero bueno, después hubo algunas desavenencias".

"Ahora estamos un poco distanciados, pero creo que tiene que ver más que nada con el momento mío porque el segundo diagnóstico me golpeó aunque parezca que estoy entero. Hay momentos que me pone triste", siguió relatando.

Esto tiene que ver con que al periodista le cambiaron el cuadro médico, pasando de Parkinson rígido a Parkinson atípico con atrofia sistémica. Según confesó el propio protagonista en dicha entrevista, "es un diagnóstico complicado".

Fue entonces cuando explicó cómo esto quizá pudo influir en su relación de pareja: "Quizá no estoy para dar en una relación lo que necesita la otra persona. Laura es una chica divina, me ha dado todo, me ha tratado muy bien, me cuidó muchísimo, me sentí súper cómodo".

Luego Emiliano Pinsón recordó cómo fueron los inicios de su relación: "La empecé a seguir por redes sociales porque la conocía y bueno, un día fuimos a comer. Nos seguimos viendo, empezamos una relación muy linda, muy linda. No tengo ninguna palabra fea para decir".

Y remarcó: "Sinceramente, después del segundo diagnóstico dije: 'No estoy para una relación'. Lo intenté, pero no se dio. Quizás me hubiera gustado seguir, pero eso me cambió la visión de todo y ahora estoy pensando en mí. Me parecía injusto también para ella tener que atenderme, cuidarme".

Consultado sobre las posibilidades de reabrir las puertas de su corazón, Emiliano Pinsón negó que esto pueda ser posible y dijo: "Ya estoy en cautiverio. En algún momento era más bravo, ahora estoy mucho más tranquilo. Estoy buscándome en algunas cosas, algunas las tengo más claras, otras no. Con mis sueños, con mis hijos, con mis amigos; haciendo una vida normal".