Una famosa vedette reveló que le ofrecieron un cargo público: "Siento que lo puedo hacer"

El Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes se encuentra acéfalo luego de 13 años. En este contexto, se comenzaron a barajar algunos nombres para hacerse cargo del importante puesto, entre los cuales se encuentra el de Lourdes Sánchez.

Tras las repercusiones de la noticia, fue la propia bailarina la que salió a aclarar la situación. "Me ofrecieron un cargo, que eso sí es seguro, ser la directora del Teatro Vera de Corrientes. Está buenísimo, es un teatro que amo", expresó en diálogo con LAM (América TV).

"Después salieron a decir que iba a ser directora de Cultura, que iba a tener un Ministerio, pero eso lo desmiento. Siento que eso lo puedo hacer, pero el otro todavía no, tengo toda una vida por delante", aclaró la bailarina.

Lourdes Sánchez.

Recordemos que Sánchez ya se había expresado al respecto en una entrevista con el ciclo radial Para cargarse de risa (Radio Dos): "Sí, me enteré de esa lista y ese posible cargo, pero no, desmiento totalmente. Primero, nadie me lo propuso. Y no está en mi radar ser la directora de Cultura, una de las tantas fake news".

Meses atrás, la bailarina rechazó la propuesta para asumir el rol, al aducir que en ese momento no podía hacerse cargo, pero dejando abierta la posibilidad para el futuro.

Cabe destacar que al confirmarse que Gabriel Romero, actual presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, dejaría su cargo para desembarcar en la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (FADyCC- Unne) como rector, luego de 13 años de gestión, comenzó una danza de nombres que incluyó a figuras destacadas de las artes.

Las autoridades quieren incorporar un perfil menos político para este cargo, centrando la selección en candidatos con un sólido trasfondo cultural, y fue así como emergió el nombre de Sánchez.