Marina Calabró analizó sin filtros la vuelta de Cuestión de peso con Mario Massacesi en la conducción

Esta semana volvió Cuestión de peso a la pantalla de El Trece y Marina Calabró ya tiene una opinión formada sobre el debut del clásico reality de salud que ahora conduce Mario Massaccesi, acompañado por el equipo del nutricionista Alberto Cormillot.

Y desde su sección en Lanata sin filtro (Radio Mitre), la periodista se dedicó a destacar los aspectos positivos y negativos del nuevo programa que durante años estuvo a cargo de Claribel Medina.

"Arrancamos por las sombras. El casting no es que esté mal, está bien, es variopinto. Pero a mí, por momentos, me dio la sensación que bordea el cliché, por ejemplo está la hermana de Thiago Medina de Gran Hermano”, empezó Marina Calabró, que no quedó convencida con esta decisión de casting de Cuestión de peso de poner a hermanos de famosos.

“No sé si va. Todos tienen derecho a una oportunidad en materia de salud. Pero parece que hay que ser personaje para que te elijan", indicó Marina, antes de cuestionar, no a los participantes, sino a la producción del ciclo que antepone “personajes que tengan que hacer algo histriónico”, a las personas comunes que quieren adelgazar y punto.

Mario Massaccesi conduce Cuestión de peso junto a la familia Cormillot. Instagram Mario Massaccesi.

Otro de los puntos que no le cerraron a Calabró fue la tribuna y diversos aspectos de la disposición del espacio en el estudio de El Trece. “La tribuna no tiene una función específica, está un poco al cuete. La escenografía se ve un poco antigua, sobre todo el escritorio donde están los médicos, están todos amuchados", sostuvo.

Las "luces" de la vuelta de Cuestión de peso

Pero la hermana de Iliana Calabró destacó aspectos positivos de Cuestión de peso, como el editado del inicio, donde aparecen imágenes de temporadas anteriores y logros conseguidos por el programa.

“Eso estuvo muy bien, entre ellos, la ley de obesidad, mostraron también el rescate que hizo un bombero a un participante. El autobombo cuando uno hace las cosas bien, está bien, los bancó", aplaudió Marina.

Marina Calabró destacó el trabajo de Mario Massaccesi en la conducción de Cuestión de peso.

Y lo que más le gustó a la columnista de Lanata sin filtro fue la incorporación de Mario Massaccesi como figura conductora del reality. “Es muy cálido, le encontró un tono alegre y empático. Lo que me gustó es que no tuvo excesos y euforia. Él encontró un tono que no es solemne ni aburrido, y yo le agradezco que no esté eufórico. Él hizo bien en agarrar el programa”, marcó Calabró, y felicitó al ex periodista de TN: “Mario, estás muy bien en la conducción".