Lisandro Aristimuño: "Perder la cultura es perder la identidad de un país"

Un 26 de octubre de 1978, en Viedma, Río Negro, nacía Lisandro, hijo de Hugo Aristimuño y María Alejandra Lehner, dos personas relacionadas con el mundo del teatro en la ciudad sureña. Hugo y María, además de Lisandro, son padres de Rocío y Tomás. Los cinco, la familia completa, dedicaron su vida al mundo artístico.

Lisandro Aristimuño, que vivió en Mendoza en 1997, y luego llegó a Buenos Aires, es uno de los artistas más trascendentes del país y referente absoluto en su género. Aristimuño logró algo muy complicado en su carrera: trascender siendo independiente.

En el universo musical los sellos discográficos dan un empuje inconmensurable a diversos artistas de todo el mundo por lo que el "estar afuera del circuito" suele ser un camino el doble de vertical para el artista. Lisandro Aristimuño logró superar esa barrera y posicionarse como uno de los artistas más destacados gracias a su propio sello: Viento Azul.

Lisandro Aristimuño presentó su nuevo dusco "El rostro de los acantilados"

A lo largo de su carrera ha logrado innumerables nominaciones en distintos premios de la música como los Grammy Latinos, los Gardel o los Konex, además de realizar giras por Sudamérica, México y España colgando el cartel de "sold out".

Lisandro Aristimuño presentó su octavo disco de estudio y lo tituló "El Rostro de los Acantilados”. Este material es un reflejo sensible y poderoso de su madurez creativa y estética; síntesis de su amplitud de estilos, búsquedas y sonoridades. Fue elegido por la revista Rolling Stone Argentina, entre los mejores 10 discos de 2023. Cuenta con la participación especial de los ex Serú Girán, Pedro Aznar y David Lebón.

Previo a su show en el Luna Park el próximo 1 de junio y a una extensa gira que lo llevará por distintos puntos del país (en Mendoza el 8 de junio), Lisandro Aristimuño dialogó con MDZ sobre sus 20 años de carrera, su admiración y cercanía con David Lebón y la actualidad económico y cultural del país.

"Mendoza es una de las ciudades que más me gusta de mi país. Estudié en la Escuela de Música cuando viví en 1997, cuando me fui de Viedma. Me quedaron muchos amigos así que vuelvo seguido. Me quedaron algunos modismo y los entiendo a todos, al "manso", al "choco", al "culia**", las acequias, el zonda", cuenta con su templanza, pero muy divertido sobre su recuerdo de Mendoza.

- ¿Cómo fue la recepción de "El rostro de los acantilados?

- Mirá, la verdad que muy bien. Siempre, lo principal es que yo sienta lo que estoy haciendo, y lo que hago realmente sale desde mi corazón, y es de lo más puro que puedo hacer. Nunca hice un disco porque no tenía ganas, o sea, porque me pidieron un disco. Yo creo que lo hago porque realmente me sale del corazón hacerlo, tengo ganas de hacer un disco y de mostrar un poco qué estoy haciendo, el momento en el que estoy en la vida y demás. Para mí son como si fueran libros también, viste, como de escribir y un poco contar tu diario íntimo de lo que está pasando en tu momento y en tu vida. "El Rostro de los Acantilados" es un poco eso.

- Y tener a David Lebón y a Pedro Aznar como invitados se me ocurre debe ser un sueño cumplido...

- Es algo realmente soñado. Imagínate yo en Viedma tenía el póster de David Lebón en el placard de mi pieza cuando tenía, qué sé yo, 11, 12 años. Es como si fuera un superhéroe para mí.

- ¿Cómo nació la relación con David?

- Él me invitó primero para un disco de él, para "Lebón & Co.", un disco hermoso que sacó con varios invitados recorriendo toda su obra. Tuve la oportunidad y el regalo de que me haya llamado a mí para cantar "Casas de Arañas", que es una canción de su primer disco. A partir de ahí, bueno, lo conocí y fue como conocer a un tío, ¿viste? Como a alguien muy cercano. Esas relaciones que te pasan a veces que vos decís, no puedo creer la soltura y la confianza que nos tuvimos al primer saludo. Él es un encanto de persona, es un maestro total y fue muy fuerte, muy emocionante. A partir de ahí empezamos a tener una relación así vía WhatsApp, me invitó a un par de shows de él y también nos cruzamos bastante en algunos festivales. Lisandro Aristimuño y David Lebón han compartido varios shows en vivo.

- Se me ocurre que cuando lo tenías en el póster en tu casa, lo anhelabas muchísimo. ¿Cuándo viste que se empezó como a concretar, a decir, "ché, Lebón es un par"?

- No, a mí no me pasó eso. Al día de hoy no me pasa. Yo no estoy a la altura de lo que él hizo y de lo que él es. Me faltan un montón de años y un montón de experiencias. Lebón estuvo en Pescado Rabioso, en Serú Girán, tocó con Pappo, no sé, es un héroe. Además, como persona, es muy humilde, muy sencillo. Cuando yo le digo "maestro" o cosas así, él me dice, "no me digas así". No le gusta. A él le copa que lo traten igual, no le gusta que lo pongas más arriba que vos.

- ¿Qué hay de ese "Azules turquesas", tu primer disco en el 2004, al actual "El Rostro de los Acantilados"? Con la experiencia, los cambios y la vida de estos 20 años...

- Pasó absolutamente de todo. Imagínate que el demo de "Azules Turquesas" está en cassette en un estudio, o sea, imagínate cómo la tecnología fue avanzando tan rápidamente que yo ese disco, lo del demo, está en cuatro canales en una puerta estudio, desde ahí hasta hoy que, con la inteligencia artificial, ya es como una locura todo. Además, yo en ese momento no sabía que iba a vivir de esto, no tenía ni idea que iba a vivir de la música, como tampoco tenía idea de que iba a tener una hija. Ahora "El rostro de los acantilados" lo hice siendo papá de una niña de 12 años. Entonces todas las cosas van surgiendo, pero como la vida misma porque yo no separo la música de lo que vivo humanamente. Yo soy humano, yo también pago el agua, pago el gas, pago el alquiler, voy a la verdulería, es como que nunca hice diferencia en eso y en esas cosas cambió un poco mi música también.

En lo que difiero un poco es en la forma de mostrar la música, en cómo se está mostrando la música en la actualidad. Yo soy muy fanático de los discos, de tener los créditos, de tener las letras frente a mí, de abrir el librito, de ver también la parte artística, las tapas, que no todo sea en la computadora y que solo pongas el nombre del artista que quieras y que te lleve. Me encantaba a mí el hecho de ir a comprar el disco, de escucharlo, de llevármelo en el bolsillo. Ahora hacés un clic y escuchás el disco y perdés esa emoción de esperar que abra la disquería para comprártelo.

Después, en cuanto a la tecnología, me parece súper bienvenido y me parece que está buenísimo que muchos chicos por ahí que están en su pieza o en su casa puedan con una computadora hacer un disco, eso me parece fabuloso, yo hubiera soñado con eso, y la verdad que está buenísimo. La contratapa de El rostro de los acantilados.

- Vas a presentarte en el Luna Park, que hay un fuerte rumor que cerrará sus puertas a fin de año. ¿Qué te genera eso?

- Mirá, te lo resumo y es como creo que con este resumen te digo un montón de cosas, pero me parece que es un negocio, todo lo que está pasando es por guita, todo lo que pasa hoy es por guita. Yo ahora, por ejemplo, estoy en un estudio que alquilo, pero que lo quieren vender para destruirlo. Está más la búsqueda de la plata que de lo que significa el lugar y el valor que tiene, los lugares pierden su identidad. El Luna Park es un lugar muy identificable en Buenos Aires, en Argentina, que tiene una historia que no pueden tirarla tan fácil. Que de repente mi hija de 12 años cuando tenga, qué se yo, 40 años diga, "acá antes había música o había boxeo o había cosas y ahora es un garaje, una playa de estacionamiento". Entonces, para mí perder la cultura es perder la identidad de un país y lo que está pasando hoy me parece que tiene que ver un poco con eso, están otra vez volviendo a buscar esta cosa de vendernos y que la plata le gane a los lugares y a la vida que tiene cada lugar. Eso me parece realmente horroroso y estoy totalmente en contra.

