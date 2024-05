Filtran el anuncio bomba que hará Jey Mammon en el programa de Juana Viale

En medio de un gran revuelo y expectativas, se dio a conocer que este domingo Juana Viale tendrá entre los invitados a su programa al actor y condutor Jey Mammon. La anticipada presencia del artista generó controversia en las redes sociales, con muchos seguidores del ciclo que conduce la nieta de Mirtha Legrand repudiando la decisión de convocar a una figura que atravesó una dura denuncia por abuso.

Y ahora además se filtró cuál es el anuncio bomba que Jey Mammon hará en la mesa de Juana Viale, que está relacionado con la vuelta a la pantalla chica al frente de una nueva propuesta.

La encargada de anticipar la novedad fue Marina Calabró en su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre). Allí la especialista en espectáculos "Jey Mammon va a anunciar su vuelta a la televisión con un programa propio en Net TV", comenzó la periodista.

Jey Mammon regresará a la televisión con programa propio. Foto: Captura de video América TV.

Luego, sobre el proyecto que Jey Mammon comentará en diálogo con Juana Viale, Marina Calabró agregó: "No me dieron demasiados detalles, me dijeron que no es un late night. Supongo que debe tener algo que ver Gustavo Sofovich".

Finalmente, la columnista remarcó: "Vuelve a tener programa propio Jey Mammon, sorprendente, después de todo el escándalo y de la denuncia de Lucas Benvenuto".

Lucas Benvenuto, el joven que denunció a Jey Mammon por abuso. Foto: Captura de video América TV.

Recordemos que respecto al caso en cuestión, Jey Mammon viene de perder un juicio que hizo en contra de su denunciantes por calumnias e injurias.